"Я зупинятись більше не буду": під Києвом маршрутник цинічно ігнорує вагітну військову

У Білій Церкві водій маршрутки спеціально не зупиняється перед учасниками бойових дій, щоб вони не користувалися безкоштовним проїздом.

Про такий кричущий випадок розповіла військова Олена, яка лише нещодавно отримала посвідчення УБД на сторінці "Підслухано в БЦ" на Facebook.

Деталі скандалу з маршрутником

Інцидент із учасницею бойових дій стався на зупинці "Парк Слави". Спочатку Олена платила за проїзд, але після отримання посвідчення УБД почала їздити безкоштовно. Очевидно, водієві автобуса №6А це не сподобалось. Йому навіть байдуже, що жінка в положенні.

"Водій цей завжди їздить, іноді інший водій траплявся мені, коли саме я їздила, тому водій мене вже знав в обличчя. Кілька разів він мене підвіз по УБД, потім одного разу не зупинився біля парку "Слави", а зупинився трохи вище у стрілецького клубу по вулиці Логінова, я на 6-му місяці вагітності бігла, наздоганяла маршрутку, зайшовши, він мені сказав: "Загалом зупинка тут, а не біля парку, я ставати більше там не буду", - розповіла військова.

Після цього Олена вибачилася перед водієм і сказала, що чекатиме на зупинці. Наступного дня він просто не зупинився перед нею і проїхав повз.

Водій маршрутки 6А у Білій Церкві не зупиняється перед вагітною військовою (фото: facebook.com/PidsluhanoBC)

"Я так розумію, що у цієї людини особиста неприязнь до учасників бойових дій, оскільки, коли я оплачувала проїзд, вона завжди зупинялася, коли я почала їздити по УБД безкоштовно, вона перестала зупинятися навіть на певних зупинках", - зазначила жінка.

"Я учасник бойових дій, яка з перших днів була на війні, коли він сидів удома зі своєю родиною, вагітна жінка на 6 місяці, не заслуговую на повагу та пільги?" - ставить питання військова.

Учасниця війни розповіла, що маршрутка ходить один раз на годину, і вона мусила йти один кілометр на іншу маршрутку, бо він не водій зупиняється, щоб військові їздили безкоштовно.

Реакція мережі на водія маршрутки

Українці обурилися поведінкою водія автобуса та вимагають покарання для нього.