"Я останавливаться больше не буду": под Киевом маршрутчик цинично игнорирует беременную военную

В Белой Церкви водитель маршрутки специально не останавливается перед участниками боевых действий, чтобы они не воспользовались бесплатным проездом.

О таком вопиющем случае рассказала военная Елена, которая только недавно получила удостоверение УБД на странице "Подслушано в БЦ" на Facebook.

Детали скандала с маршрутчиком

Инцидент с участницей боевых действий произошел на остановке "Парк Славы". Изначально Елена платила за проезд, но после получения удостоверения УБД, начала ездить бесплатно. Очевидно, водителю автобуса №6А это не понравилось. Ему даже все равно, что женщина в положении.

"Водитель этот всегда ездит, иногда другой водитель попадался мне, когда именно я ездила, поэтому водитель меня уже знал в лицо. Несколько раз он меня подвез по УБД, потом однажды не остановился у парка "Славы", а остановился немного выше у стрелкового клуба по ул. Логинова, я на 6-м месяце беременности бежала, догоняла маршрутку, зайдя, он мне сказал: "В общем-то остановка здесь, а не у парка, я становиться больше там не буду", - рассказала военная.

После этого Елена извинилась перед водителем и сказала, что будет ждать на остановке. На следующий день - он просто не остановился перед ней и проехал мимо.

Водитель маршрутки 6А в Белой Церкви не останавливается перед беременной военной (фото: facebook.com/PidsluhanoBC)

"Я так понимаю, что у этого человека личная неприязнь к участникам боевых действий, так как, когда я оплачивала проезд, он всегда останавливался, когда я начала ездить по УБД бесплатно, он перестал останавливаться даже на определенных остановках", - отметила женщина.

"Я участник боевых действий, которая с первых дней была на войне, когда он сидел дома со своей семьей, беременная женщина на 6 месяце, не заслуживаю уважения и льгот?" - задается вопросом военная.

Участница войны рассказала, что маршрутка ходит один раз в час, и она вынуждена была идти один километр на другую маршрутку, потому что он не водитель останавливается, чтобы военные ездили бесплатно.

Реакция сети на водителя маршрутки

Украинцы возмутились поведением водителя автобуса и требуют наказания для него.