"Я расист и вас ненавижу": Злату Огневич выгнал из машины таксист за украинский язык
В США, где сейчас гастролирует Злата Огневич, певицы из машины выгнал таксист-расист. Инцидент произошел в Чикаго. Водителю очень не понравилось, что звезда говорит на украинском языке.
Об этом украинская исполнительница сообщила в Instagram.
Детали скандала
После концертов в Чикаго певица должна была улетать в другой штат на выступление, но она чуть не опоздала на самолет из-за поведения водителя такси.
Таксист выгнал из машины Огневич, а также людей, которые были с ней.
"На нас напал американский расист", - в гневе написала певица.
По словам Златы, они ехали в машине и разговаривали между собой на родном языке, но спустя 10 минут поездки, таксист остановил машину и потребовал пассажиров выйти, потому что больше не хочет слушать их "конченный украинский".
"Мы спросили у него: "Вы что расист?". На что он ответил: "Да, я расист. Я вас ненавижу! Вы себя неприлично ведете – в присутствии меня, американца, общаетесь своим недостойным языком". Я в шоке, ни в одной стране мира со мной такого не было", - рассказала украинка.
Злату Огневич выгнал из такси американский таксист (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
К счастью, Злате все-таки удалось успеть на рейс и она не опоздала. Она воспользовалась другой службой такси.
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