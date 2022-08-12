Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной
Модные эксперты делят одежду на трендовую, устаревшую и базовую. Различать эти понятия очень важно, если вы хотите, чтобы ваш лук всегда был безупречным.
Об этом в Instaram рассказала стилистка Анна Леканова.
По словам эксперта, базовые вещи будут служить вам годами, трендовые - сезон/два, а устаревшие надо просто выбросить.
Примерами базовых вещей, то есть вневременных могут быть маленькое черное платье, туфли-лодочки, красный пиджак или очки-авиаторы. Эти и другие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы.
А вот покупая трендовые вещи, надо помнить, что уже в следующем году они могут перейти в категорию устаревших. Поэтому откладывать их ношение "на выход", "до весны" или "на корпоратив" не стоит.
Теперь по порядку.
Красный пиджак
Приталенный - выбросить, классический прямой - беречь, потому что "база", укороченный - носить прямо сейчас.
Черное платье
С кружевом и закрытыми плечами - устарело, на бретелях средней длины - классика, с вырезами и бантами - тренд.
Футболка
С пайетками - выкинуть, однотонная - база, с асимметричными вырезами - тренд.
Джинсы
Скинни - выбросить, прямые с высокой талией - беречь, клеши со строчками, разрезами - носить сейчас.
Тренч
Приталенный короткий - на помойку, классический удлиненный - база, удлиненный цвета металлик - тренд.
Туфли
Лодочки на шпильке зауженные - выбросить, на среднем каблуке - беречь, на подборе-рюмке с сильно зауженными носками - тренд.
Очки
Авиаторы цветные - выбросить, авиаторы черные с градиентом - классика, непривычные вариации авиаторов - носить всегда.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
Ранее мы писали о еще одном интересном тренде 2022 года - "пушистой" одежде.
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