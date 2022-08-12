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Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 13:05
Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной Тренды одежды 2022 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Модные эксперты делят одежду на трендовую, устаревшую и базовую. Различать эти понятия очень важно, если вы хотите, чтобы ваш лук всегда был безупречным.

Об этом в Instaram рассказала стилистка Анна Леканова.

По словам эксперта, базовые вещи будут служить вам годами, трендовые - сезон/два, а устаревшие надо просто выбросить.

Примерами базовых вещей, то есть вневременных могут быть маленькое черное платье, туфли-лодочки, красный пиджак или очки-авиаторы. Эти и другие вещи должны быть в гардеробе каждой модницы.

А вот покупая трендовые вещи, надо помнить, что уже в следующем году они могут перейти в категорию устаревших. Поэтому откладывать их ношение "на выход", "до весны" или "на корпоратив" не стоит.

Теперь по порядку.

Красный пиджак

Приталенный - выбросить, классический прямой - беречь, потому что "база", укороченный - носить прямо сейчас.

Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Черное платье

С кружевом и закрытыми плечами - устарело, на бретелях средней длины - классика, с вырезами и бантами - тренд.

Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Футболка

С пайетками - выкинуть, однотонная - база, с асимметричными вырезами - тренд.

Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Джинсы

Скинни - выбросить, прямые с высокой талией - беречь, клеши со строчками, разрезами - носить сейчас.

Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Тренч

Приталенный короткий - на помойку, классический удлиненный - база, удлиненный цвета металлик - тренд.

Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Туфли

Лодочки на шпильке зауженные - выбросить, на среднем каблуке - беречь, на подборе-рюмке с сильно зауженными носками - тренд.

Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Очки

Авиаторы цветные - выбросить, авиаторы черные с градиентом - классика, непривычные вариации авиаторов - носить всегда.

Выбросить, носить всегда и горячие тренды: как отличить устаревшую одежду от актуальной

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Ранее мы писали о еще одном интересном тренде 2022 года - "пушистой" одежде.

Также эксперт назвал одежду, которую нельзя носить после 40 лет.

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