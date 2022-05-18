Выбрался из братской могилы: 33-летний Николай из-под Чернигова выжил после расстрела
Николая Куличенко пытали и расстреляли российские солдаты. Однако он смог выбраться из братской могилы и смог добраться домой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Мужчину и двух его братьев обвинили в партизанстве и пытались выбить признание. В братьев выстрелили и закопали в поле, но один из мужчин выжил и рассказал, как ему удалось выжить.
Жизнь должна была закончиться в яме
33-летний Николай показал неглубокую яму, которую выкопали российские солдаты. Здесь должна была закончиться его жизнь.
Село Довжик в Черниговской области россияне оккупировали еще в первые дни войны. Когда одну из вражеских колонн, которые двигались через село, взорвали украинские защитники, оккупанты начали искать партизан среди местных.
"В каждый дом заходили. Клали головой в пол. И детей тоже. Что было - это страшно", - рассказывает Николай.
Один из братьев служил в АТО
Младший из братьев - Евгений - был атошником. Поэтому всех троих забрали в штаб на допрос - в село Вишневое, что в 40 километрах от родного села
Здесь был командный пункт, куда везли пленных - как военных, так и мирных.
Мужчина говорит, что пытали жестоко: приставляли нож к горлу, стволом от автомата били в живот, засовывали его в рот.
Кадыровец по фамилии "Чикатило" был самым безжалостным
Он был у рашистов главным палачом. Говорил Николаю, если не заговорит, будет 82-м на счету.
Через три дня издевательств братьев вывезли в посадку у дороги и расстреляли.
Николай говорит, что до выстрела крутнул головой. Пуля вошла в щеку и возле уха вышла. Он притворился мертвым. Тела трех братьев сбросили в яму. Николая - первым, а сверху прикинули мертвыми братьями.
Бродил сутки полями и дорогами
"Я сгруппировался и вот так дышал", - рассказывает он о самых страшных нескольких минутах своей жизни.
Ему удалось вылезти, развязать веревки на руках и ногах. Раненый, он сутки бродил, минуя вражеские блокпосты. Ночевал в заброшенных домах.
Николаю помогла местная женщина
Валентиня Рыдя рассказала, что увидела "очень избитого, синего, замерзшего, заморенного парня". Женщина пригласила его в дом, накормила, дала одежду. Нарисовала карту, как добраться домой, обойдя расположение врага.
Родная сестра братьев Ирина Кулевец говорит, искала их и жалеет, что тогда ее не было дома. Она думает, что могла бы их спасти, "выпросить" у рашистов.
Через неделю село освободили от оккупантов. С шестой попытки вместе с сотрудниками СБУ Николай нашел могилу братьев. Теперь их достойно похоронили на кладбище в родном селе.
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