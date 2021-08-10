"Вы голенькие спите?": как правильно утихомирить неадеквата в поезде Укрзализныци

Укрзализныця недавно угодила в очередной скандал из-за того, что двух девушек от пьяного дебошира в купе не смогли защитить ни проводник, ни начальник поезда, ни даже полиция.

Как поступать в ситуациях, если вам в купе попался пьяный попутчик, который еще и пристает, рассказал известный блогер Александр Рудоманов на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что пассажира в состоянии алкогольного опьянения имеют право снять с поезда – по указанию начальника поезда. Рудоманов дал четкую инструкцию, как действовать с такими попутчиками.

1. Начальник поезда имеет право снять пассажира, если есть два свидетеля, которые подпишут акт для высадки пассажира. Если он морозится или говорит, что не имеет права – знайте, вам врут.

2. В таких ситуациях нет смысла подходить к проводнику, нужно сразу набирать горячую линию 0 800 503 111 (Укрзализныця). Это более эффективно, где-то через 5 минут придет начальник поезда и будет решать ситуацию.

3. Если ситуация не решается, или начальник поезда и проводник не применяют достаточных мероприятий - чтобы не закрывать заявку при обратном звонке из колл-центра, так как тогда не будет проблемы, а так будет разбор в депо.

4. Если проводники или начальники поездов говорят, что полиция никогда не приезжает на такие вызовы – вам врут. Жалобу на горячую линию, что вас убеждали не оставлять жалобу на пьяных пассажиров.

5. Кроме информации начальнику поезда, есть смысл самому набрать 0 800 500 202 (Полиция), объяснить ситуация, сообщить, что будут снимать пьяных пассажиров с поезда и вызывать наряд на ближайшую станцию.

Кроме того, Рудоманов объяснил, почему проводники вагонов толерантно относятся к пьяным пассажирам. По его словам, самая видимая причина – продажа им алкоголя, а утром – несколько стаканов чая. И естественно – нежелание иметь дополнительный "геморрой".

В комментариях эксперт добавил, что, если пассажир в трезвом состоянии, но при этом хамит, цепляется, ведет себя неадекватно – действия должны быть такие же. Однако в полиции нужно заявить, что пассажир не просто нарушил правила поведения в вагоне, его действия тянут на статью о хулиганстве.