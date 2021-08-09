Укрзализныцю "разнесли" за ситуацию с "иностранным" поездом на вокзале (фото и видео)

Укрзализныця в очередной раз вляпалась в скандальную ситуацию, которая разозлила пользователей социальных сетей. На этот раз - из-за нового поезда №287 Киев-Одесса.

Детали рассказал на своей странице в Facebook известный блогер Олег Васильев, опубликовав фото и видео с Центрального железнодорожного вокзала столицы.

В чем суть скандала

На днях из Киева в Одессу запустили элитный поезд с душем внутри, который курсирует через день по нечетным числам до конца лета.

Этот поезд состоит из "иностранных" вагонов габарита РИЦ, которые на самом деле должны ездить на международных сообщениях.

Новый поезд УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Недавно работники УЗ для отправки поезда подали его к первому - высокому - перрону. Но, как оказывается, эти вагоны не совсем приспособлены к данному стандарту...

"Немного не угадали с платформой для посадки в поезд №287 Киев-Одесса. Поезд подали к первому перрону. Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения, между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат да еще и с чемоданами. Вероятно, что в Одессе будет такая же история", - написал блогер.

Реакция украинцев на данный случай

В сети считают, что работники УЗ действуют, мягко говоря, не профессионально.

Слушно. Втім, і підійматись з низької платформи не надто зручно, але погоджуюсь - менш травмонебезпечно.

Не всі можуть вільно робити "шпагати"... Не дай бог тягати інвалідний візок! То й 10 см - проблема!

От мій син, який має інвалідність, просто б не потрапив до вагону. А враховуючи вагу, ніхто б не зміг допомогти...

Насколько я помню, с Д1 была та же самая история из-за узкого кузова...

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