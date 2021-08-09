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Укрзализныцю "разнесли" за ситуацию с "иностранным" поездом на вокзале (фото и видео)

Новина українською →
Понедельник 09 августа 2021 10:03
Укрзализныцю "разнесли" за ситуацию с "иностранным" поездом на вокзале (фото и видео) Укрзализныця снова попала в неприятную ситуацию (фото: facebook.com/ol.vasilyev)
Автор: Дмитрий Войналович

Укрзализныця в очередной раз вляпалась в скандальную ситуацию, которая разозлила пользователей социальных сетей. На этот раз - из-за нового поезда №287 Киев-Одесса.

Детали рассказал на своей странице в Facebook известный блогер Олег Васильев, опубликовав фото и видео с Центрального железнодорожного вокзала столицы.

В чем суть скандала

На днях из Киева в Одессу запустили элитный поезд с душем внутри, который курсирует через день по нечетным числам до конца лета.

Этот поезд состоит из "иностранных" вагонов габарита РИЦ, которые на самом деле должны ездить на международных сообщениях.

Укрзализныцю &quot;разнесли&quot; за ситуацию с &quot;иностранным&quot; поездом на вокзале (фото и видео)

Новый поезд УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Недавно работники УЗ для отправки поезда подали его к первому - высокому - перрону. Но, как оказывается, эти вагоны не совсем приспособлены к данному стандарту...

"Немного не угадали с платформой для посадки в поезд №287 Киев-Одесса. Поезд подали к первому перрону. Учитывая меньший габарит кузова вагонов международного сообщения, между перроном и вагоном большой промежуток. Во время посадки не всем пассажирам удобно делать шпагат да еще и с чемоданами. Вероятно, что в Одессе будет такая же история", - написал блогер.

Реакция украинцев на данный случай

В сети считают, что работники УЗ действуют, мягко говоря, не профессионально.

  • Слушно. Втім, і підійматись з низької платформи не надто зручно, але погоджуюсь - менш травмонебезпечно.
  • Не всі можуть вільно робити "шпагати"... Не дай бог тягати інвалідний візок! То й 10 см - проблема!
  • От мій син, який має інвалідність, просто б не потрапив до вагону. А враховуючи вагу, ніхто б не зміг допомогти...
  • Насколько я помню, с Д1 была та же самая история из-за узкого кузова...

Укрзализныцю &quot;разнесли&quot; за ситуацию с &quot;иностранным&quot; поездом на вокзале (фото и видео)

Скриншот

Напомним, недавно в сети обратили внимание на извечную проблему в поездах УЗ.

Также смотрите, как поезд "Укрзализныци" загорелся на пути из Киева в Херсон.

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Укрзализныця
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