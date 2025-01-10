"Втрати людей я відчуваю, як свої": історія репера Хаса у музеї "Голоси мирних" Фонду Ахметова

Український репер та радіоведучий Назар Хасан, відоміший, як Хас, взяв участь у багатьох благодійних концертах і зібрав чимало допомоги для військових на передовій. За кадром залишаються особисті переживання та почуття співака. Історія Хаса увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на повідомлення фонду.

Знаходити красу у простих речах навіть серед хаосу війни його навчив маленький син Марсель.

"Якось я мав сильну мігрень і мене дратували звуки навколо. А син і запитав: "Чуєш, як гарно пташки співають?" Він навчив мене фокусу: у будь-якій ситуації завжди є момент, коли пташки співають", - ділиться репер з Олексієм Сухановим, актором, ведучим та амбасадором музею "Голоси мирних".

Це усвідомлення надає Хасу сил у моменти випробувань і втрат. Артист згадує свого знайомого Миколу, вчителя хімії з Черкас, який допомагав армії, організовував благодійні концерти, закуповував авто для фронту. Він пішов добровольцем на війну і, на жаль, загинув. Для Хаса це стало особистою трагедією.

Війна забрала чи скалічила багатьох людей. Один випадок глибоко вразив співака.

"Я прийшов до лікарні у справах і раптом почув: "Хас!" Оглянувся й побачив хлопця без ніг. Я пам’ятаю його зі своїх концертів. Він був у першому ряду і стрибав, коли лунали слова "Хто не скаче, той москаль!" Ці люди були для мене родиною, якої я не мав у дитинстві. І їхні втрати я відчуваю, як свої", - каже репер.

Саме ці історії допомогли Хасу зрозуміти: необхідно жити моментом і не витрачати сили на переживання минулого чи страх перед майбутнім.

"Наше життя - як двигун підводного човна. Він працює лише тоді, коли крутить воду тут і зараз. Минуле вже не важливе, а майбутнє невідоме. Завдяки таким людям, як Микола та інші захисники, я маю сьогодні. І я безмежно вдячний їм за це", - ділиться митець.

Колекція музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни росії проти України.

Ви також можете поділитися своєю історією на порталі музею: civilvoicesmuseum.org або за номером гарячої лінії 0 (800) 509 001