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Втілення таланту і краси: Юлія Саніна приголомшила червоний хідник BAFTA TV напівпрозорим вбранням

Понеділок 13 травня 2024 16:31
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Втілення таланту і краси: Юлія Саніна приголомшила червоний хідник BAFTA TV напівпрозорим вбранням Юлія Саніна (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Юлія Саніна зачарувала BAFTA TV неймовірною напівпрозорою сукнею, в які вона ж сама отримувала нагороду за минулорічне Євробачення у номінації "Прямий етер".

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, як саме вигялдає образ Саніної для червоного хідника BAFTA TV.

Юлія Саніна зачарувала вбранням на BAFTA TV

Юлія з самого початку своєї кар’єри зачаровує своїми оригінальними та неймовірно красивими вбраннями, які розкривають її з різних сторін. Як казала сама артистка, вона в житті дуже закрита і сором’язлива, а яскраві образи допомагають їй перевтілюватися і показувати, якою вона може бути.

За останній рік Саніна стала не лише співачкою та фронтвумен гурту "The Hardkiss", а ще й ведучою, та не аби якого конкурсу, а Євробачення у 2023 році разом зі співведучою з Ліверпуля.

Тоді Юля щоразу виходила на легендарну сцену у казкових вбраннях, які потім ще довго обговорював світ.

А от на отримання нагороди BAFTA TV за "найкращий етер" 2023 року, співачка вибрала розкішну молочну сукню, яка має цікаве оздоблення.

Втілення таланту і краси: Юлія Саніна приголомшила червоний хідник BAFTA TV напівпрозорим вбранням

Юлія Саніна на нагороді BAFTA TV (фото: Getty images)

По-перше, сукня артистки виготовлена з напівпрозорої тканини, яка виглядає ніжно та підкреслює тонку натуру Саніної та освіжає її.

Ця сукня має довжину міді та оригінальний розріз знизу, що робить її ще цікавішою та трохи згладжує об’ємність зверху.

Відомо, що її автором стала Валерія Ковальська, сукні якої Саніна вже демонструвала багато разів. І здається, модельєрка тонко відчуває характер Юлі та підкреслює її унікальність.

Втілення таланту і краси: Юлія Саніна приголомшила червоний хідник BAFTA TV напівпрозорим вбраннямВтілення таланту і краси: Юлія Саніна приголомшила червоний хідник BAFTA TV напівпрозорим вбранням

Юлія Саніна у неймовірній сукні (фото: Getty images)

Раніше ми розповідали, як Юлія Саніна запалила на сцені з чоловіком в образі готичної ляльки.

Також нагадаємо про 10 найоригінальніших та яскравих образів Юлії Саніної, які зводять з розуму.

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