Всього 2 заняття допоможуть вам виростити розумніших дітей: це простіше, ніж ви думаєте

Нейробіологи з Університету Східної Фінляндії провели масштабне дослідження, яке пов'язано з розвитком мозку у дітей. Вони вивчали протягом двох років понад 500 дітей у віці від 6 до 9 років й визначили, які види діяльності допомагають дітлахам краще розвивати мозок.

Чим мають займатися діти, щоб бути розумніше за інших, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в Medicine & Science in sports.

Дослідники виявили, що діти, які проводили більше часу за читанням і грою у спортивних командах, розвинули кращі навички мислення, ніж ті, хто зосереджувався на інших видах діяльності, від комп'ютера без нагляду до неструктурованих ігор.

Найкращі результати були отримані, коли діти поєднували багато годин спорту і читання зі здоровою дієтою, яку дослідники визначили як традиційну скандинавську - вона включає нежирні молочні продукти, мало червоного м'яса або ковбаси.

"Покращення якості дієти та збільшення організованих занять спортом і читання були пов'язанні з покращенням пізнання", - кажуть нейробіологи.

Одна особлива частина результатів дослідження виділяється: припущення, що структурована фізична активність, як і організовані види спорту, може покращити когнітивні навички дітей. Це відкриття базується на минулих дослідженнях, які показали чіткий зв'язок між збільшення фізичної активності та покращенням функцій мозку, включаючи пам'ять і здатність до навчання.

За даними Національного інституту здоров'я, діти, які займаються дитячим спортом, часто мають вищу самооцінку та найнижчий рівень тривоги та депресії, ніж їхні однолітки. Командні види спорту особливо сприяють зміцненню психічного здоров'я завдяки поєднанню фізичної активності з соціальним розвитком.

При цьому експерти часто рекомендують здорове поєднання структурованої та неструктурованої гри для дітей: перша може забезпечити більш цілеспрямоване навчання, тоді як друга може сприяти розвитку творчості та самомотивації.

Більш раннє дослідження Кембриджського університету виявило, що читання для задоволення пов'язане з покращенням психічного здоров'я, творчих здібностей і навичок міркування у дітей. Діти, які проводять більше часу за читанням, отримують кращі результати на когнітивних тестах, ніж діти, які замінюють цей час на заняття перед екраном.

"Якщо ви хочете заохотити своїх дітей витрачати менше часу на відеоігри та більше часу на книги чи спорт, використовуйте м'який та прозорий підхід. Уникайте таких фраз, як "тому що я так сказала", коли заохочуєте своїх дітей до нових занять", - радить нейробіолог Керолайн Ліф.

Вона пояснила, що варто скористатися нагодою та пояснити дитині, як такі заняття, як командні види спорту чи читання, можуть у довгостроковій перспективі покращити їхній розумовий потенціал.