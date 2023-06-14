Всередині США утворилася нова республіка. Нею править султан, а громадянство може отримати будь-хто

Американський радіо-діджей із Сан-Дієго оголосив себе "султаном" власної "країни" в глибині пустелі Південної Каліфорнії у США. "Правитель" навіть запровадив свою валюту та спорудив пам’ятник на честь заснування своєї республіки Слоуджамастан. Кожен охочий може подати запит на громадянство й отримати паспорт "мікрокраїни".

Про те, як утворилася "республіка", хто може стати громадянином і про правила проживання в ній читайте у матеріалі Styler.

Як "народилася" республіка Слоуджамастан

Ренді "R Dub!" Вільямс за 10 років відвідав майже 200 визнаних ООН країн світу, а потім вирішив створити свою країну, аби доповнити список подорожей.

"Однією з причин, чому я створив Слоуджамастан, було те, що після 193 країн я хотів 194-ту!" - заявив чоловік.

Столицею своєї республіки він обрав "місто" Дубляндія, що розташоване в центрі 11-акрової пустельної ділянки біля південно-східного кордону Каліфорнії, приблизно в 160 км від Сан-Дієго.

"Султан" розповідає, що хотів би, аби його республіка стала місцем відпочинку, де можна насолоджуватися гарною музикою та хорошими людьми.

Вільямс навіть запровадив свою валюту та спорудив пам’ятник на честь заснування країни.

"У деякі дні ми республіка, але в (інші) дні у нас диктатура", - розповів "султан".

Самопроголошений "султан" нової "республіки" Слоуджамастан (фото: Instagram/slowjamastan)

Будь-то хто може отримати громадянство нової "країни"

"Республіка" Слоуджамастан, скоріш за все, ніколи не буде визнана суверенною державою іншими країнами. Але навіть це не завадить вам отримати її громадянство.

Згідно з офіційним сайтом "країни", крихітна нація зіткнулася зі справжньою прикордонною кризою відтоді, як ЗМІ дізналися про заснування "республіки".

"Відтоді, як новини про Слоуджамастан облетіли весь світ, я особисто отримав сотні електронних листів від людей з усього світу, які законно бажають переїхати до Слоуджамастану заради кращого життя", - написав Вільямс у пості.

"Республіка" стає популярним туристичним місцем (фото: Instagram/slowjamastan)

Паспорт громадянина Слоуджамастану можна отримати за 50 доларів - він поки визнається лише в мікронаціях Молоссії, Сіленду, Дукіонарі та, звичайно, у самій "республіці".

"Ви можете навіть потрапити у в'язницю за спробу перетнути міжнародні кордони з нашим паспортом, тому, будь ласка, не намагайтеся цього зробити", - застерігає "султан" свої "громадян".

Однак охочі відвідати нову "республіку" натраплять на труднощі - у "країні" нема міжнародного аеропорту та й взагалі інфраструктури для розміщення нових жителів.

З паспортом нової "республіки" поки не можна перетинати міжнародні кордони (фото: Instagram/slowjamastan)

Навіть ви можете стати послом Слоуджамастану

Зараз Вільямс намагається домогтися дипломатичного визнання США своєї країни, що, ймовірно, є складним завданням, оскільки згідно із законодавством США Слоджамастан є лише частиною Каліфорнії.

"Слоуджамастан - це втеча від повсякденного життя. Навіть, якщо лише на кілька швидкоплинних моментів, щоб піти, посміятися, посміхнутися та зустріти нових друзів, які шукають того ж", - каже "султан".

Також він додає, що відвідати його країну можна віртуально або особисто - зробити селфі із "султаном", пошукати алюзійних єнотів тощо.

"Ви навіть можете подати заявку на те, щоб стати послом Слоуджамастан у вашій країні або навіть членом парламенту нової "республіки", - говорить Вільям.

"Республіку" відвідують багато туристів (фото: Instagram/slowjamastan)