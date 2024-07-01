Все, що створювалося роками, за мить перетворилося на брухт: історія інженера ТЕС у музеї "Голоси мирних"

В’ячеслав — один із тих, завдяки кому в українців є світло. З перших днів повномасштабного вторгнення разом із колегами енергетик намагався мінімізувати наслідки ворожих атак по станції, на якій працює. На жаль, на цю мить більшість обладнання зруйновано. Свою історію головний інженер одного з підприємств ДТЕК довірив Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт музею.

Він працює на одній з ТЕС понад 30 років і зізнається, що буквально зрісся зі своїм підприємством. Відтак думок залишити роботу та колег не виникало навіть у найважчі години війни:

"Ми з перших годин вторгнення запровадили різноманітні заходи безпеки. Вони допомагали до певного часу. Після жорстоких артобстрілів і авіаударів більша частина обладнання у нас зруйнована і відновленню не підлягає. Те, що створювалося роками, буквально за долю секунди перетворилося на мотлох, на брухт", - говорить В’ячеслав.

Головний інженер підкреслює, що метал відновити все ж можна, а людей — ні. Безпека працівників на підприємстві є пріоритетом і у мирний час, а під час війни тим паче.

"Ті, хто працює на вулиці, потрапляли під обстріл. Наші люди знають, що таке снаряд, КАБ, вибух, контузія або ж короткострокова втрата слуху. Я теж це знаю. Обладнання працювало, через це я не почув звук снаряда, що наближається. Я був за приміщенням і це врятувало мене від ураження уламками та контузії", - розповідає енергетик.

В’ячеслав пишається колективом станції й порівнює його зі стальним кулаком, який здатен подолати будь-які складності. Рани, завдані ворогом, підприємству доведеться загоювати довго. Але головний інженер впевнений: його колективу під силу все відродити.

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Історія В’ячеслава увійшла до Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 110 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі Музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.