Во время перемирия: боевики убили молодого украинского воина (фото)

Военный ВСУ Андрей Дзюба погиб во время перемирия на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

Боец ВСУ Андрей Дзюба погиб на Донбассе

Военный ВСУ Андрей Дзюба погиб на Донбассе вечером 11 декабря. Защитник Украины был 1993 года рождения и являлся военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Об этом сообщает блогер aphareus на своей странице в Twitter.

Дзюба скончался при исполнении служебных обязанностей возле населенного пункта Новотроицкое. Боец ВСУ был родом из поселка Стара Синява, который находится в Хмельницкой области.

Андрей Дзюба (фото: twitter.com/aphareus)

Напомним, что в прошлом месяце на Донбассе от рук боевиков погибло шесть бойцов ВСУ. При этом из-за обстрелов ранения получили 40 украинских военнослужащих, что на 13 больше, чем в октябре. Самому младшему бойцу было всего 23 года, а самому старшему – 56.

При этом жизнь 4 военных ВСУ остановилась в Донецкой области, а 2 - в Луганской.

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе скончался боец "Азова" Дмитрий Волонтирец с позывным "Волына". Защитнику Украины было всего 40 лет. Он неделю находился в больнице, но все же не смог пережить инсульт. В составе батальона "Донбасс" он был участником Иловайского котла и Дебальцево.

Мы также писали о том, что в Луганской области обнаружили тело ветерана АТО Юрия Гундаря, которы пролежал в канаве около 10 дней. О смерти защитника Украины рассказал его друг писатель Владимир Ананьев.