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Під час перемир'я: бойовики вбили молодого українського воїна (фото)

STYLERЖиття    13.12.2019 - 17:01
Під час перемир'я: бойовики вбили молодого українського воїна (фото)
Військовий ЗСУ Андрій Дзюба загинув під час перемир'я на Донбасі (фото: колаж РБК-Україна)

Боєць ЗСУ Андрій Дзюба загинув на Донбасі

Військовий ЗСУ Андрій Дзюба загинув на Донбасі увечері 11 грудня. Захисник України 1993 року народження і був військовослужбовцем 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Про це повідомляє блогер aphareus на своїй сторінці в Twitter.

Дзюба помер при виконанні службових обов'язків біля населеного пункту Новотроїцьке. Боєць ЗСУ був родом з селища Стара Синява, яке знаходиться в Хмельницькій області.

Під час перемир'я: бойовики вбили молодого українського воїна (фото)

Андрій Дзюба (фото: twitter.com/aphareus)

Нагадаємо, що минулого місяця на Донбасі від рук бойовиків загинуло шість бійців ЗСУ. При цьому через обстріл поранення отримали 40 українських військовослужбовців, що на 13 більше, ніж у жовтні. Наймолодшому бійцеві було всього 23 роки, а найстаршому – 56.

При цьому життя 4 військових ЗСУ зупинилася в Донецькій області, а 2 - у Луганській.

Раніше повідомлялося про те, що в Маріуполі помер боєць "Азова" Дмитро Волонтирець з позивним "Волина". Захиснику України було всього 40 років. Він тиждень перебував у лікарні, але все ж не зміг пережити інсульт. У складі батальйону "Донбас" він був учасником Іловайського котла та Дебальцеве.

Ми також писали про те, що в Луганській області виявили тіло ветерана АТО Юрія Гундаря, який пролежав у канаві близько 10 днів. Про смерть захисника України розповів його друг письменник Володимир Ананьєв.

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