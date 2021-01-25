ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эти вредные привычки ускоряют старение кожи

Понедельник 25 января 2021 18:45
Эти вредные привычки ускоряют старение кожи
Косметолог рассказал, что вредит нашей коже (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

С возрастом наша кожа теряет эластичность и на ней проявляются признаки старения. Но есть и вредные привычки, которые ускоряют этот процесс.

О них рассказал известный косметолог Алексей Эдемский, пишет издание "Наша мама".

Обратите внимание на эти действия с вашей кожей, возможно, они помогут вашей коже не увядать так быстро.

Не надо очень часто очищать кожу

Использование жестких очищающих средств, может давать эффект чистой свежей кожи, но в долгосрочной перспективе высушивает ее, так как разрушает естественную защитную пленку.

Гидрогелевые патчи

Сейчас этот продукт очень популярен, но он дает кратковременный эффект. Он не разглаживает морщины, а создает на коже небольшой отек - кожа натягивается, морщины исчезают. Постоянное употребление патчей только растягивает кожу.

Частое использование пилингов

Скрабы и пилинги постепенно истончают эпидермис, и приводят к таким неприятным последствиям как повышенная чувствительность кожи и купероз, а это совсем не добавляет молодости.

Нанесение ночной косметики перед сном

Ночные крема и сыворотки нужно наносить не перед самым сном, а за 2-3 часа перед отдыхом.

Как мы ранее писали, моментальная домашняя маска-лифтинг, которая заменит уколы красоты.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь кожа

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь