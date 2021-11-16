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Врачи спасли невакцинированную от COVID украинку: 17 минут клинической смерти

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Ивано-Франковск, Вторник 16 ноября 2021 21:45
Врачи спасли невакцинированную от COVID украинку: 17 минут клинической смерти Украинку медики спасли с того света (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице спасли 47-летнюю женщину, которую госпитализировали с коронавирусом. В частности, горожанке удалось выжить после 17 минут клинической смерти.

Так, женщина не была вакцинированная. Медики называют этот день "вторым ее днем рождения", сообщает 402 канал.

Отмечается, что коронавирус у Елены проходил в легкой форме, поэтому женщина лечилась дома. Однако в тот день она почувствовала изжогу в груди. Когда не было сил больше терпеть, она вызвала скорую.

В больницу пациентка попала еще в сознании и в приемном отделении сердце внезапно остановилось. Первые 5 минут сердце "запускали" прямо на полу.

Затем медики сделали интубацию, а именно ввели особую трубку в трахею с целью защиты дыхательных путей пациента. Это одно из средств проведения механической вентиляции легких.

Впоследствии пациентке провели искусственную вентиляцию легких и 13 минут длилась дефибрилляция.

По словам заведующей коронавирусной реанимации Иванны Дидык, такие случаи, когда жизнедеятельность всех органов и систем человека была восстановлена после столь длительного времени клинической смерти, крайне редки. Она добавила, что смерть мозга обычно наступает через 3 - 7 минут после остановки сердца и остановки дыхания. А женщина вышла из состояния клинической смерти без всякого неврологического дефицита.

Кроме того, на следующий день женщину отсоединили от ИВЛ и она была в сознании и могла разговаривать.

Сейчас она под наблюдением кардиологов и обещает сделать вакцину от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве откроют отдельные пункты для COVID-вакцинации детей.

Также мы писали, что во Львове антивакцинаторы штурмовали больницу, где их предводитель "укрылся" от суда.

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