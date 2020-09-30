Врачи опровергли популярный миф о смерти от коронавируса: страшная цифра

Израильские врачи рассказали о смертях от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Врач из Израиля рассказал, почему смертность от COVID-19 нельзя ни с чем сравнивать

Израильский врач опроверг самый главный миф о коронавирусе. Медик Борис Бриль рассказал, почему смертность COVID-19 нельзя сравнивать с летальными случаями других заболеваний, например онкологией.

Бриль сообщил, что сравнивать просто глупо. Об этом пишет "Обозреватель". Медик отметил, что на данный момент от коронавируса умерло в мире уже один миллион человек, а это намного больше, чем от гриппа. Врач сказал, что очень глупо заявлять о том, что смертность от рака и СПИДа намного выше, чем от COVID-19.

"Просто посмотрите, что при респираторном заболевании смертность 1-2%. Это не рак, это не инфаркт, они не сезонные и не передаются через дыхание! Это реально страшная цифра, до людей не доходит!", - сказал Борис Бриль.

Недавно медик посещал Украину и был в шоке от того, что люди игнорируют карантинные правила - не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски на лице. В связи с этим Борис Бриль считает, что вскоре в нашей стране сильно увеличится заболеваемость COVID-19.

"Поэтому я думаю, что большой рост будет уже в ближайшее время, к концу октября", – добавил медик.

Отметим, что за прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд - 4027 новых случаев заболеваний коронавирусом.

Как мы писали ранее, медик спрогнозировала закрытие школ в Украине. Она считает, что они закроются в ноябре.