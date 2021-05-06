ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Врач сообщил о новых штаммах COVID-19: вакцина не спасет

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 08:24
Врач сообщил о новых штаммах COVID-19: вакцина не спасет В мире появились новые штаммы COVID-19 (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В мире появились новые штаммы коронавируса, от которых вакцинация не спасет. Мутации COVID-19 происходят очень быстро.

Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Мутации идут постоянно, ежесекундно вирус мутирует. Мы говорим о том, что есть некоторые варианты, где эти мутации уже зафиксированы. И эти варианты обладают новыми свойствами. Речь идет и о британском варианте, и южноафриканском, и бразильском, их несколько, и о нескольких американских..." - рассказал врач.

Доктор считает, что вакцины будут бессильны против новых штаммов.

"Теперь мы говорим об индийском варианте, но это не один вариант, а несколько. Они в себе сочетают ряд мутаций из предыдущих вариантов. Рано или поздно мы придем к ситуации, когда вакцины перестанут работать в отношении новых вариантов", - считает иммунолог.

Медик сообщил, что у него есть данные, что вакцинация хуже защищает людей от индийского штамма COVID-19.

"О южноафриканском варианте мы получили информацию в начале года, когда стало ясно, что вакцинированные заболевают с той же частотой, что и не привитые", - добавил он.

Как мы ранее писали, ученые спрогнозировали, когда Украина получит коллективный иммунитет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Коронавирус
LITE
Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Сегодня день Юрия Победоносца: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины