Врач сообщил о новых штаммах COVID-19: вакцина не спасет

В мире появились новые штаммы коронавируса, от которых вакцинация не спасет. Мутации COVID-19 происходят очень быстро.

Об этом сообщил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Мутации идут постоянно, ежесекундно вирус мутирует. Мы говорим о том, что есть некоторые варианты, где эти мутации уже зафиксированы. И эти варианты обладают новыми свойствами. Речь идет и о британском варианте, и южноафриканском, и бразильском, их несколько, и о нескольких американских..." - рассказал врач.

Доктор считает, что вакцины будут бессильны против новых штаммов.

"Теперь мы говорим об индийском варианте, но это не один вариант, а несколько. Они в себе сочетают ряд мутаций из предыдущих вариантов. Рано или поздно мы придем к ситуации, когда вакцины перестанут работать в отношении новых вариантов", - считает иммунолог.

Медик сообщил, что у него есть данные, что вакцинация хуже защищает людей от индийского штамма COVID-19.

"О южноафриканском варианте мы получили информацию в начале года, когда стало ясно, что вакцинированные заболевают с той же частотой, что и не привитые", - добавил он.