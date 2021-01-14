Врач расставила все точки на "і" в вопросе гриппа и коронавируса одновременно

Врач рассказал о гриппе и коронавирусе (фото: РБК-Украина)

В пандемию коронавируса многие украинцы задаются вопросом, можно ли вместе с ним подцепить и грипп. На этот вопрос ответила врач и сообщила, что это очень маловероятно, так как если это все-таки происходит, вероятно, что с иммунной системой какие-то проблемы.

"Многие люди опасаются заразиться сразу двумя вирусами. Микст инфекций, конечно, случается, но очень редко, если есть серьезные неполадки с иммунной системой. Мудрая природа предусмотрела: если первая инфекция попала в клетку, то для другой места нет. Кто первый встал, того и тапки", - рассказала "Фактам" заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко

Также медик сообщила, что эпидемия гриппа в Украине раньше февраля врядли возможна.

"Раньше февраля вряд ли эпидемия возможна. Не думаю, что она будет активной. Ожидаем новый вирус А/H1N1 (Guangdong-Maonan), но, возможно, большую опасность представляет уже знакомый нам A/H3N2 (Hong Kong). Вирус B/Phuket циркулирует давно, а с его родственником по другой линии — викторианской — B/Washington еще предстоит познакомиться", - предупредила Алла Мироненко.

Как мы ранее сообщали, врач опровергла популярный миф о том, что британский штамм коронавируса намного опаснее своего предшественника.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВОЗ дали неутешительный прогноз по пандемии коронавируса на 2021 год.