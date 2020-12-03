Лікар розповіла, коли в Україні будуть вакцинувати від COVID-19

Лікар розповіла про вакцину від коронавіруса в Україні (колаж РБК-Україна)

Українці завмерли в очікуванні вакцини від коронавіруса, яка буде допомагати захиститися від інфекції. Але коли ж вона з'явиться в нашій країні? На це питання відповіла імунолог Алла Волоха виданню "Голос". За словами медика, не варто розраховувати на щеплення в 2021 році.

"Скільки потрібно часу, щоб вакцинувати максимальна кількість громадян, щоб подолати пандемію коронавіруса в країні, сказати складно. Поки невідомо, скільки в Україну надійде доз вакцин і коли це точно відбудеться. Вакцина буде надходити в країну частинами. В першу чергу, від коронавіруса прищеплять групи ризику, медпрацівників, вчителів. Потім решта населення. Все буде залежати від того, коли і в якій кількості вакцини надійдуть в Україну. Для того, щоб виробився популяційний імунітет, потрібно прищепити 60-70% населення", - повідомила Волоха.

За словами медика, вакцина ще погано вивчена. До того ж поки невідомо, як вона впливає на дітей. Тому їх поки не будуть прищеплювати.

"Цей процес може розтягнутися, прогнозувати що-небудь дуже складно. Крім того, вакцина від COVID - 19 для дітей поки що не вивчена. Тобто питання про щеплення дітей від коронавіруса навіть не варто, тому що на даний момент практично немає досліджень, дана вакцина впливає на дітей. Тому дітей поки вакцинувати від коронавіруса не будуть", - зазначила лікар.

Алла Волоха вважає, що до кінця 2021 року все населення України прищепити не встигнуть.

Як ми раніше повідомляли, Моз завершує розробку стратегії вакцинації від коронавіруса. Вона повинна бути готова вже на початку наступного тижня.

до Речі, Кабінет міністрів звільнив від податків імпортні вакцини від коронавіруса.