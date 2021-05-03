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В Украине обнаружен новый штамм COVID-19: ранее не выявляли

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 14:47
В Украине обнаружен новый штамм COVID-19: ранее не выявляли Фото: В Одесской области нашли новый штамм COVID-19 (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Одесской области медики сообщили о распространении тут ранее неизвестного штамма коронавируса.

Об этом рассказал изданию "Волнорез" главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Для того, чтобы выяснить тип вируса, нужно провести исследования в киевской референс-лаборатории.

Медики предполагают, что возможно речь идет о новом индийском штамме, по причине которого в Индии сильно увеличилось количество заболевших (более 300 тысяч случаев заражения в сутки). Отмечается, что новый штамм содержит сразу две мутации, которые усложняют иммунный ответ организма.

Данный штамм крайне опасен для детей и молодежи. Симптомы заражения новым штаммом следующие: рвота, боль в животе, диарея, нарушение слуха, кашель, высыпания на коже и в области рта.

Отметим, что в последнее время сообщается, что индийский штамм уже проник в европейские страны.

Так, 3 мая в Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.

Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.

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