ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Врач рассказал, что делать, если нюх после COVID так и не возвращается

Новина українською →
Четверг 21 октября 2021 09:16
Врач рассказал, что делать, если нюх после COVID так и не возвращается Как вернуть нюх после коронавируса (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Исчезнувшее обоняние после коронавируса иногда можно вернуть с помощью манипуляций у врача.

Об этом "Фактам" рассказал отоларинголог отделения отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9, аспирант кафедры отоларингологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика Максим Овсиенко.

Медик сообщил, что, если человек пришел к доктору с такой проблемой - то он опрашивает пациента и с помощью диагностических приборов и тестов оценивает слизистую оболочку носа.

Также Овсиенко объяснил, как лечится такое нарушение после перенесенной инфекции.

"Подход индивидуальный. Если причина в упорном отеке, преграждающем доступ воздуха с одорантами в нюховую щель, тогда понадобится операция. При обратимых изменениях слизистой оболочки назначаем препараты — интраназальные кортикостероиды. Также эффективны упражнения для тренировки обоняния. Суть в том, что нервные клетки, входящие в обонятельный эпителий, могут восстанавливаться. Нужно, нюхая различные вещества, устанавливать ассоциативную связь с головным мозгом", - рассказал он.

Интересно, что врач объяснил сам механизм потери обоняния при коронавирусе.

"Входные ворота для вируса - слизистые оболочки, в частности и верхних дыхательных путей. Во время воспаления, когда слизистая банально отекает, ухудшается состояние эпителия, воспринимающего запахи. Из-за отека одоранты не попадают в рецепторные зоны, где оцениваются организмом. Мешают восприятию запахов и хронические заболевания, которые при COVID-19 обостряются: назальный полипоз либо аллергические процессы. Бывает расстройство в нервных клетках - обонятельные луковицы перестают нормально функционировать, и передача нервного импульса и оценка головным мозгом информации о запахах затрудняется", - резюмировал Овсиенко.

Как мы ранее писали, медики рассказали, как вернуть нюх после коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
LITE
Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белка
Сытно и полезно для всей семьи: нутрициолог рассказала, что есть для восполнения белка