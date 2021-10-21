Врач рассказал, что делать, если нюх после COVID так и не возвращается
Исчезнувшее обоняние после коронавируса иногда можно вернуть с помощью манипуляций у врача.
Об этом "Фактам" рассказал отоларинголог отделения отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9, аспирант кафедры отоларингологии Национального университета здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика Максим Овсиенко.
Медик сообщил, что, если человек пришел к доктору с такой проблемой - то он опрашивает пациента и с помощью диагностических приборов и тестов оценивает слизистую оболочку носа.
Также Овсиенко объяснил, как лечится такое нарушение после перенесенной инфекции.
"Подход индивидуальный. Если причина в упорном отеке, преграждающем доступ воздуха с одорантами в нюховую щель, тогда понадобится операция. При обратимых изменениях слизистой оболочки назначаем препараты — интраназальные кортикостероиды. Также эффективны упражнения для тренировки обоняния. Суть в том, что нервные клетки, входящие в обонятельный эпителий, могут восстанавливаться. Нужно, нюхая различные вещества, устанавливать ассоциативную связь с головным мозгом", - рассказал он.
Интересно, что врач объяснил сам механизм потери обоняния при коронавирусе.
"Входные ворота для вируса - слизистые оболочки, в частности и верхних дыхательных путей. Во время воспаления, когда слизистая банально отекает, ухудшается состояние эпителия, воспринимающего запахи. Из-за отека одоранты не попадают в рецепторные зоны, где оцениваются организмом. Мешают восприятию запахов и хронические заболевания, которые при COVID-19 обостряются: назальный полипоз либо аллергические процессы. Бывает расстройство в нервных клетках - обонятельные луковицы перестают нормально функционировать, и передача нервного импульса и оценка головным мозгом информации о запахах затрудняется", - резюмировал Овсиенко.
Как мы ранее писали, медики рассказали, как вернуть нюх после коронавируса.