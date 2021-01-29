Доктор назвала редкие симптомы, за которыми может скрываться COVID-19

Врач рассказала о некоторых симптомах коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус у человека может протекать по-разному, а значит иметь и нехарактерные симптомы. Как инфекция проявится в организме, будет зависеть от иммунитета человека и "дозы возбудителя".

Об этом рассказала ТСН семейная врач Дарницкого района Киева Елена.

По словам врача, наиболее распространенными симптомами коронавируса являются общая сильная слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, потеря обоняния и вкуса. А вот нетипичными признаками могут быть рвота, диарея, тошнота.

"Также это температура, кашель, высокое давление, удушье. Среди менее распространенных симптомов коронавируса можно выделить тошноту, рвоту, диарею (COVID-19 в этом случае протекает как "кишечный грипп"). Также коронавирус может скрываться за конъюнктивитом и болями в глазах. Заподозрить у пациента COVID-19 можно и за высоким пульсом, что достаточно часто является проявлением нового вируса", - рассказала семейный врач.

А вот боль в горле или насморк не являются ключевыми для диагностирования COVID-19, хотя могут и быть при инфекции. По словам медика, многие вирусы проявляются в виде заложенности носа и боли в горле.

Как мы ранее писали, известный украинский врач рассказал, почему вакцинация от COVID-19 нужна не всем.

Также мы рассказывали, что врачи назвали отличительные признаки у переболевших коронавирусом. Есть признаки, которые указывают на то, что человек уже перенес заболевание и мог этого даже не заметить.