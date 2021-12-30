Врач назвал препараты, которые могут вызвать головные боли: будьте бдительны

Очень часто пациенты принимают препараты, в которых содержится кофеин, а потом жалуются на головные боли. Оказывается, между ними есть связь.

Об этом рассказал врач-невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Кому можно, а кому нельзя

Медик объяснил, что кофеин повышает артериальное давление, и если вы страдаете артериальной гипертензией и наблюдается головная боль – то препараты содержащие кофеин вам противопоказаны.

Если же у вас головная боль сопровождается снижением артериального давления, то вам можно препараты, содержащие кофеин.

Евгений отметил, что лечение головной боли должно быть не только симптоматическим, но должно лечить причину. Не забывайте, что чаще всего есть головная боль напряжения.

"При головной боли напряжения, в частности, симптоматически принимаются обезболивающие (нестероидные противовоспалительные препараты, но не чаще 2-3 дней в неделю)", - сообщил невролог.

Препараты, содержащие кофеин:

Цитрамон, аскофен, фармадол, аскопар, цитропак, флюколд, грипаут, хелпекс, кофан босналек, колдрекс, комбигрипп, копацил, пенталгин, седалгин плюс, ринза, солпадаин, тамипул, тетрамол, пятирчатка.