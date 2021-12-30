ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач назвал препараты, которые могут вызвать головные боли: будьте бдительны

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 10:24
Врач назвал препараты, которые могут вызвать головные боли: будьте бдительны Фото: врач рассказал о связи кофеина и головных болей (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто пациенты принимают препараты, в которых содержится кофеин, а потом жалуются на головные боли. Оказывается, между ними есть связь.

Об этом рассказал врач-невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Кому можно, а кому нельзя

Медик объяснил, что кофеин повышает артериальное давление, и если вы страдаете артериальной гипертензией и наблюдается головная боль – то препараты содержащие кофеин вам противопоказаны.

Если же у вас головная боль сопровождается снижением артериального давления, то вам можно препараты, содержащие кофеин.

Евгений отметил, что лечение головной боли должно быть не только симптоматическим, но должно лечить причину. Не забывайте, что чаще всего есть головная боль напряжения.

"При головной боли напряжения, в частности, симптоматически принимаются обезболивающие (нестероидные противовоспалительные препараты, но не чаще 2-3 дней в неделю)", - сообщил невролог.

Препараты, содержащие кофеин:

Цитрамон, аскофен, фармадол, аскопар, цитропак, флюколд, грипаут, хелпекс, кофан босналек, колдрекс, комбигрипп, копацил, пенталгин, седалгин плюс, ринза, солпадаин, тамипул, тетрамол, пятирчатка.

Как мы писали ранее, врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го
На эти пять знаков Зодиака обрушится богатство в январе 2022-го