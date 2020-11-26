Врач назвал основные способы распространения COVID-19: даже во время крика

Врач назвал основные способы передачи коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Украинский медик привел примеры того, как быстро передается коронавирус в холодное время года

При обычном дыхании носом коронавирус не распространяется, а вот во время активного громкого разговора или крика – можно инфицироваться от зараженного человека. Об этом рассказал врач Ровенской больницы Павел Сильковский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что зимний период особо опасен и подцепить коронавирус в холодное время можно намного быстрее.

"Правила создаются для того, чтобы спасать, помочь, упорядочить. Но любые правила со временем должны корректироваться. Иначе то, что должно спасать, начинает убивать. И очень важно держать связь с реальностью, чтобы изменение правил проводить вовремя. Ожидание людьми на улице перед банками, магазинами, учреждениями было оправдано весной и летом. Но оно реально вредит теперь. Я уже знаю немало случаев, когда люди заболели ковид после того, как промерзли на улице, стоя в очереди. В холодное время люди должны свободно заходить в помещение, но быть в масках и вести себя тихо. Потому что передача вируса осуществляется во время разговоров, а не в тихом ожидании", - объяснил медик.

Он добавил, что длительное ожидание транспорта на остановках – это издевательство над людьми, а не способ защиты от инфекций.

"И это приведет к росту случаев, а не решит проблему распространения. Да, это правило было оправдано в свое время. Но не сейчас. Маска, спущенная с носа — это не то же самое, что обнаженные гениталии, как часто рисуют на картинках. Ковид передается во время чихания и кашля, во время крика и громких разговоров, а не во время обычного дыхания через нос", - объяснил Сильковский.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказал, кто не подцепит COVID-19 даже после контакта с больным.

А также рассказывали о том, что стало известно, когда появится украинская вакцина от COVID-19 и появится ли вообще.