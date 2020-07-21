Врач назвал опасные свойства черники: накапливает тяжелые металлы

Черника может быть опасна для здоровья (фото: pixabay.com)

Черника способна накапливать в себе тяжелые металлы

Многими любимая летняя ягода черника может быть очень опасной для здоровья. Этого продукта не рекомендуется употреблять слишком много. Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев сообщил, что риск получить отравление от черники очень велик.

"Многие ягоды и фрукты пустые, не содержат ничего, поскольку выращены в парниках. Черника накапливает тяжелые металлы и радиации, это прошло со времен чернобыльской катастрофы. Мы не знаем, покупая чернику на рынке, вредна она или нет? Доверять можно той чернике, которая продается в магазине — она нам не навредит, скорее всего; ее проверяют на радиацию, а на наличие солей тяжелых металлов — не проверяют, поэтому риск получить отравление всегда присутствует", — отметил эксперт изданию ВМ.

Медик отметил, что если есть эту ягоду в небольших количествах можно минимизировать ее вред.

Профессор Екатерина Кравцова придерживается другого мнения относительно этой ягоды.

"Я бы рассматривала проблему иначе. Черника обладает достаточным количеством пищевых веществ; с учетом экологического неблагополучия, связанного с произрастанием рядом с урбанистическими центрами, говорить о безопасном продукте, который бесконтрольно собирается, невозможно. Очевидно, что ягоды должны пройти санитарно-эпидемиологический контроль", - отметила диетолог.

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