ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікар назвав небезпечні властивості чорниці: накопичує важкі метали

Вівторок 21 липня 2020 06:43
Лікар назвав небезпечні властивості чорниці: накопичує важкі метали
Чорниця може бути небезпечна для здоров'я (фото: pixabay.com)

Чорниця здатна накопичувати в собі важкі метали

Багатьма улюблена літня ягода чорниця може бути дуже небезпечною для здоров'я. Цього продукту не рекомендується вживати занадто багато. Лікар-ендокринолог, дієтолог, нутриціолог Олексій Калинчев повідомив, що ризик отримати отруєння від чорниці дуже великий.

"Багато ягід і фруктів порожні, не містять нічого, оскільки вирощені в парниках. Чорниця накопичує важкі метали та радіації, це пройшло з часів чорнобильської катастрофи. Ми не знаємо, купуючи чорницю на ринку, шкідлива вона чи ні? Довіряти можна тій чорниці, яка продається в магазині — вона нам не зашкодить, швидше за все, її перевіряють на радіацію, а на наявність солей важких металів — не перевіряють, тому ризик отримати отруєння завжди присутній", — відзначив експерт виданню ВМ.

Медик зазначив, що якщо їсти цю ягоду в невеликих кількостях можна мінімізувати її шкоду.

Професор Катерина Кравцова дотримується іншої думки щодо цієї ягоди.

"Я б розглядала проблему інакше. Чорниця володіє достатньою кількістю харчових речовин; з урахуванням екологічного неблагополуччя, пов'язаного з вирощенням поруч з урбаністичними центрами, говорити про безпечний продукт, який безконтрольно збирається, неможливо. Очевидно, що ягоди повинні пройти санітарно-епідеміологічний контроль", - зазначила дієтолог.

Як ми раніше писали, дієтологи назвали несподівані властивості дині.

Також розповідали про те, які літні ягоди дуже корисні для організму людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України черникаягоды
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся