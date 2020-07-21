Лікар назвав небезпечні властивості чорниці: накопичує важкі метали

Чорниця може бути небезпечна для здоров'я (фото: pixabay.com)

Чорниця здатна накопичувати в собі важкі метали

Багатьма улюблена літня ягода чорниця може бути дуже небезпечною для здоров'я. Цього продукту не рекомендується вживати занадто багато. Лікар-ендокринолог, дієтолог, нутриціолог Олексій Калинчев повідомив, що ризик отримати отруєння від чорниці дуже великий.

"Багато ягід і фруктів порожні, не містять нічого, оскільки вирощені в парниках. Чорниця накопичує важкі метали та радіації, це пройшло з часів чорнобильської катастрофи. Ми не знаємо, купуючи чорницю на ринку, шкідлива вона чи ні? Довіряти можна тій чорниці, яка продається в магазині — вона нам не зашкодить, швидше за все, її перевіряють на радіацію, а на наявність солей важких металів — не перевіряють, тому ризик отримати отруєння завжди присутній", — відзначив експерт виданню ВМ.

Медик зазначив, що якщо їсти цю ягоду в невеликих кількостях можна мінімізувати її шкоду.

Професор Катерина Кравцова дотримується іншої думки щодо цієї ягоди.

"Я б розглядала проблему інакше. Чорниця володіє достатньою кількістю харчових речовин; з урахуванням екологічного неблагополуччя, пов'язаного з вирощенням поруч з урбаністичними центрами, говорити про безпечний продукт, який безконтрольно збирається, неможливо. Очевидно, що ягоди повинні пройти санітарно-епідеміологічний контроль", - зазначила дієтолог.

Як ми раніше писали, дієтологи назвали несподівані властивості дині.

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