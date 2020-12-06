Лікар-епідеміолог розповів, кому не можна робити вакцинацію

Вакцина від коронавіруса в Україні (фото: РБК-Україна)

Ті, хто перехворів на коронавірус можуть не мати антитіл, але при цьому мати імунітет. Ця група людей може не мати потребу у вакцині від коронавірусної інфекції. При цьому, специфічний захист організму від вірусного агента може зберігатися протягом декількох років, а не місяців, як вважалося раніше. Детальніше про те, кому не можна робити щеплення і що відбувається з імунітетом до COVID-19 у перехворілих на коронавірус – розповів лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський.

Як медик розповів у коментарі OBOZREVATEL, думка про те, що імунітет до коронавірусу зберігається протягом 6 місяців – невірно.

"Неправильно говорити, що імунітет до коронавірусу зберігається до 6 місяців", – підкреслив він.

За словами медика, імунітет до вірусного захворювання визначається не тільки наявністю антитіл, які дійсно з часом зникають. Він визначається ще й "клітинним імунітетом", тобто наявністю в організмі "специфічно активованих лімфоцитів".

"Скільки зберігаються вони, мені важко сказати. Можуть роками, можуть десятиліттями. COVID-19 – інфекція нова, маловивчена. Але я сподіваюся, що у більшості перехворілих та щеплених, принаймні, кілька років імунітет буде зберігатися. Хоча вже зараз є повідомлення про повторно хворих", – резюмував медик.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що до 2021 року в Україні планують вакцинувати від коронавіруса половину населення. Це майже 21 мільйон осіб.

Також стали відомі деталі посиленого карантину у січні в Україні. В наступному місяці планують закрити школи, ресторани та фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти й церкви.