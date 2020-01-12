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На войну идут идиоты: в троллейбусе Херсона кондуктор шокировал высказываниями

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 13:36
На войну идут идиоты: в троллейбусе Херсона кондуктор шокировал высказываниями
Троллейбус в Херсоне (фото: Римма Бондаренко/Facebook)

В херсонском троллейбусе кондуктор занимается пропагандой сепаратизма

В троллейбусе Херсона заметили кондуктора, который ведет антиукраинскую пропаганду и проповедует идеи сепаратизма. Сотрудница общественного транспорта разговаривала с пассажиром о войне на Донбассе и ругала государство Украина. Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Римма Бондаренко. Сепаратистка замечена на маршруте троллейбуса №3.

Активистка отметила, что не могла слышать оскорбительных речей и обратилась к кондуктору с вопросом, зачем она ругает государство, которое дает ей работу.

"Этого я уже выдержать не могла и громко спросила: "А что это вы говорите? Люди пошли на фронт - защищать таких, как вы. И умирали за вас, и как вы можете так говорить о государстве, в котором живете ?" – описала ситуацию Бондаренко.

На замечание Риммы Бондаренко кондуктор ответила, что на "войну идут одни идиоты". После этого в троллейбусе разразился скандал.

"Я сказала, что так это дело не оставлю: проповедовать сепаратизм и коллаборационизм на рабочем месте и настраивать людей против Украины безнаказанно не получится. Попросила назваться кондуктора. Она отказалась и начала скандалить. К ней присоединился пассажир, возможно ее собеседник и стал тоже произносить коллаборантские лозунги. Произошла громкая ссора. Фамилию кондуктора я так и не узнала. Бейджика на ней не было", - подитожила активистка.

Пользователи сети отрегаировали на инцидент в комментариях.

  • Риммо! Звичайно, треба ставити їх на місце! Устінов цього робити не буде.
  • Так на більшості продажних каналів TV про це теревенять вдень і вночі.
  • Ганьба.
  • Ну щож, яке керівництво, такі і співробітники... А кондукторша, це типовий представник вітчизняного, вата-люмпен-пролітаріату... На жаль у Херсоні таких багато, і нам ще не раз доведеться присікати подібні "проповіді"...
  • На войну идут идиоты: в троллейбусе Херсона кондуктор шокировал высказываниямиСкриншот комментариев
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Новости Украины троллейбускондукторсепаратизм
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