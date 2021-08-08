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Им восхищались и ненавидели: самые провокационные картины Ройтбурда

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Одесса, Воскресенье 08 августа 2021 12:37
Им восхищались и ненавидели: самые провокационные картины Ройтбурда Фото: Александр Ройтбурд (wikipedia.org)
Автор: Светлана Мащенко

Александр Ройтбурд, умерший 8 августа в возрасте 59 лет, был ярким представителем Южноукраинской художественной школы, а также постмодернизма. За последние годы он восстановил Одесский художественный музей, директором которого являлся.

Какими самыми яркими работами запомнился художник, которого любили и в то же время ненавидели, называя "порнографом, который рисует картины дерьмом" - читайте ниже в нашем материале.

Его работы называли "фекально-генитальной живописью". Он был провокатором, скандалистом, думал резко, говорил прямо, в том числе и через свои работы.

Ниже смотрите работы гения-провокатора, жизнь которого оборвалась так рано.

Им восхищались и ненавидели: самые провокационные картины Ройтбурда

Кубистический пейзаж с церковью

Им восхищались и ненавидели: самые провокационные картины Ройтбурда

Ленин

Им восхищались и ненавидели: самые провокационные картины Ройтбурда

Мао Дзедун

Им восхищались и ненавидели: самые провокационные картины Ройтбурда

Предчувствие гибридной войны

Им восхищались и ненавидели: самые провокационные картины Ройтбурда

Портрет Дамы в белом

Отметим, что в Министерстве культуры уже заявили о планах создания нового музея современного искусства. Именно об этом мечтал Ройтбурд, возглавивший Одесский художественный музей 19 марта 2018-го.

Александру Анатольевичу музей достался в аварийном состоянии. С потолка в залах текла вода, на полу стояли ведра, а экспозиция не обновлялась с 1987 года.

Сейчас в здании свежий ремонт, новая крыша и освещение. На третьем этаже ОХМ сразу семь залов с картинами от 1920-х до 2020-го. Команда музея регулярно обновляла фонд, покупая картины современных художников, в том числе и на доход Ройтбурда, которые он получал, став депутатом областного совета.

Напомним, что о смерти художника стало известно в воскресенье, 8 августа. В последние годы он боролся с онкологией, но несмотря на это усердно работал над своей мечтой - созданием музея современного искусства в "Южной Пальмире"

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художник Александр Ройтбурд
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