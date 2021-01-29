Воровал посылки прямо в отделении: на Новой почте поймали наглого вора

Новая почта поймала вора посылок (Коллаж РБК-Украина)

Сотрудники Новой почты в Полтаве разоблачили и передали в суд преступника, который воровал вещи из посылок клиентов прямо в отделении.

Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе, неприятная ситуация произошла в Полтаве, в апреле прошлого года. Сотрудник, который только устроился работать в Новую почту, был пойман за воровством техники из посылок. Вора обнаружила служба безопасности Новой почты во время расследования претензии одного из клиентов, который заявил о недостаче мобильного телефона в полученном отправлении.

Благодаря установленным на терминале камерам видеонаблюдения личность злоумышленника удалось установить оперативно, позже он сам во всем признался.



Сотрудника уволили из компании, вся информация по делу была передана правоохранительным органам. Благодаря слаженной работе службы безопасности и юристов Новой почты дело довели до суда, который вынес приговор: три года лишения свободы и лишения права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей.

В Новой почте отмечают, что для них очень важно, чтобы все посылки попадали к клиентам вовремя и невредимыми.

"Для Новой почты крайне важно, чтобы посылки и грузы вовремя попадали к нашим клиентам неповрежденными и в полной комплектации. Поэтому мы постоянно следим за безопасностью груза и по каждому случаю поврежденных отправлений проводим отдельное расследование. Новая почта и в дальнейшем планирует сотрудничать с правоохранителями и активно бороться с мошенниками как за пределами, так и внутри компании. Благодаря слаженной работе службы безопасности и юристов Новой почты дело было передано в суд, преступник получил 3 года лишения свободы", - сообщили сотрудники компании.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве мошенница обокрала пенсионерку на крупную сумму.



