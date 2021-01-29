Крав посилки прямо у відділенні: на Новій пошті спіймали нахабного злодія

Нова пошта спіймала крадія посилок (Колаж РБК-Україна)

Співробітники Нової пошти у Полтаві викрили та передали до суду злочинця, який крав речі з посилок клієнтів прямо у відділенні.

Як розказали РБК-Україна в пресслужбі, неприємна ситуація сталася в Полтаві, у квітні минулого року. Співробітник, який щойно влаштувався працювати у Нову пошту, був спійманий за викраденням техніки з посилок. Злодія виявила служба безпеки Нової пошти під час розслідування претензії одного з клієнтів, який заявив про недостачу мобільного телефону в отриманому відправленні.

Завдяки встановленим на терміналі камерам відеоспостереження особу зловмисника вдалося встановити оперативно, пізніше він сам у всьому зізнався.



Співробітника було звільнено з компанії, вся інформація у справі була передана правоохоронним органам. Завдяки злагодженій роботі служби безпеки та юристів Нової пошти справу довели до суду, який виніс вирок: три роки позбавлення волі та позбавлення права обіймати посади, пов`язані з обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей.

У Новій пошті відмічають, що для них дуже важливо, аби всі посилки потрапляли до клієнтів вчасно та неушкодженими.

"Для Нової пошти вкрай важливо, щоб посилки та вантажі вчасно потрапляли до наших клієнтів неушкодженими та у повній комплектації. Тому ми постійно слідкуємо за безпекою вантажу і по кожному випадку пошкоджених відправлень проводимо окреме розслідування. Нова пошта й надалі планує співпрацювати з правоохоронцями та активно боротися з шахраями як за межами, так і всередині компанії. Завдяки злагодженій роботі служби безпеки та юристів Нової пошти справу було передано до суду, злочинець отримав 3 роки позбавлення волі", - повідомили співробітники компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаєві шахрайка обікрала пенсіонерку на велику суму.





