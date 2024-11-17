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Вони - магніт для інших. Названо три знаки Зодіаку, які мають найтеплішу енергію

Неділя 17 листопада 2024 12:15
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Вони - магніт для інших. Названо три знаки Зодіаку, які мають найтеплішу енергію Знаки Зодіаку, які мають теплу енергію (фото: pixabay com)
Автор: Любов Блажко

Кожен із нас наділений певними видами енергії, проте деякі мають значно приємнішу та теплішу енергетику, ніж інші.

РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Collective World розповідає про астрологічні символи, які наділені такою енергією.

Стрілець

Він відомий своїм позитивом та нескінченною теплотою, а також відкритою поведінкою. Стрілець завжди готовий допомогти тому, хто цього потребує, і робитиме це з великим ентузіазмом. Така поведінка змушує інших відчувати надію й натхнення.

Рак

Це один із найтурботливіших знаків Зодіаку. Рак зняв би з себе сорочку й віддав вам, якщо б ви про це попросили. Він має унікальну здатність змушувати людей відчувати себе в безпеці у його присутності. Це, як правило, вдається досягти завдяки теплу та легкості, яку випромінює цей символ.

Терези

Гармонійний астрологічний символ, наділений сяючою аурою, яка змушує кожного почуватися невимушено та бажано в його присутності. Ніхто ніколи не залишиться без уваги, коли перебуває поруч із Терезами. Їхнє співчуття та чарівна особистість надають цьому світові найтеплішу енергію.

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