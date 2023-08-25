"Вона просто сиділа та посміхалася". Під Рівним 42-річна жінка втопила своїх двох дітей

У селі Сопачів на Рівненщині 42-річна жінка шокувала своїм вчинком усіх односельців. Вона втопила у кар'єрі двох власних дітей 6 та 7 років.

Деталі трагедії

Трагедія сталася 23 серпня. Мешканка села Оксана розповіла, що 42-річна Віта спочатку вбила дітей, а потім утопила. За її словами, саме таке зізнання зробила їй мати хлопчиків.

Дітей намагався врятувати їхній батько, а допомагав йому староста села. На жаль, було запізно. У цей час мати сиділа на березі кар'єру та посміхалася.

"Ми приїхали, то вже Микола, тато, надавав першу медичну допомогу. А вона сиділа, тупо посміхалася. Мабуть, поїхав дах. Ми її просили: скажи де друга дитина? Вона не говорила спочатку. Потім нам сказала, що вона кинула його далі "Ми десь 1,5 години відкачували цю дитину, але не врятували, на жаль. Десь за дві години Олег, знайомий мій, пірнув і дістав тіло другої дитини", - розповів староста села.

Поліція встановила, що 7-річного сина мати із застосуванням фізичного примусу занурила у воду та утримувала його у такому положенні до моменту припинення опору.

Вийшовши на берег, вона взяла за руку 6-річного сина і повела його до дерев'яного помосту, під яким була значна глибина, і штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому стояла на тому ж помості й дивилася, як він тоне.

Що відомо про сім'ю

Данилові було 7 років, а Мишкові всього 6. Цієї осені діти збиралися йти в перший клас. Там до грудня 2022 року їхня мати працювала вчителькою англійської мови.

Після шести років декретної відпустки вона повернулася на роботу, проте часто брала лікарняні.

Правоохоронці затримали жінку, допитали та повідомили про підозру, суд обиратиме їй запобіжний захід.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.