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На Волыни жуткая бабочка уничтожает урожай: фермеры в шоке

Четверг 16 июля 2020 18:51
На Волыни жуткая бабочка уничтожает урожай: фермеры в шоке
На Волыни вредное насекомое уничтожает урожай (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Четыре села в Волынской области ушли на карантин из-за бабочки, которая уничтожает урожай

В Волынской области опасный вредитель начал уничтожать урожай местных фермеров. Уже четыре села в Луцком районе ушли на карантин, так как это насекомое может уничтожить до 250 видов культур, хорошо выживает и преодолевает дальние расстояния.

Опасный вредитель для урожая называется американская белая бабочка. Ее обнаружили в четырех селах Луцкого района Волынской области. Как рассказали в Главном управлении Госпотребслужбы в Волынской области, пострадали урожаи в селах Мстишин, Вербаев, Лучицы, Коршовец. В каждом поражено от 143 до 372 га.

Американская белая бабочка очень "любит" клен, шелковицу, бузину, грецкий орех, вишню, сливу, яблоню и другие плодовые культуры.

"Распространяется вредитель перелетами и за вегетационный период может преодолевать от 25 до 40 км. Гусеницы переносятся воздушными потоками, а способность их голодать в течение 2 недель приводит к тому, что они в поисках пищи могут перемещаться в различные районы, попав в транспортное средство, и, выжив, дают начало новым очагам", – рассказали в Госпотребслужбе.

Также жителям дали рекомендации о том, как справиться с нашествием белой бабочки:

  • Собрать и уничтожить гусениц и кладки яиц
  • Обрезать ветки с гнездами гусениц, а потом их сжечь
  • Очистить деревья от наслоения коры
  • Уничтожить растительные остатки
  • Перекопать участки вокруг дерева
  • Ловить бабочек можно с помощью феромоновых ловушек и ловчих поясов
  • Обработать инсектицидами и биопрепаратами в период возрождения гусениц
  • Обработать деревья и кусты против вредителей по голой кроне (конец зимы-начало весны)

Напомним, ранее мы писали о том, что на популярных курортах нашли xoлepoпoдoбный вибрион

А также рассказывали о том, что медики дали советы о том, как быстро оказать помощь при укусах разных насекомых.

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