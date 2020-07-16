На Волыни жуткая бабочка уничтожает урожай: фермеры в шоке

На Волыни вредное насекомое уничтожает урожай (Коллаж РБК-Украина)

Четыре села в Волынской области ушли на карантин из-за бабочки, которая уничтожает урожай

В Волынской области опасный вредитель начал уничтожать урожай местных фермеров. Уже четыре села в Луцком районе ушли на карантин, так как это насекомое может уничтожить до 250 видов культур, хорошо выживает и преодолевает дальние расстояния.

Опасный вредитель для урожая называется американская белая бабочка. Ее обнаружили в четырех селах Луцкого района Волынской области. Как рассказали в Главном управлении Госпотребслужбы в Волынской области, пострадали урожаи в селах Мстишин, Вербаев, Лучицы, Коршовец. В каждом поражено от 143 до 372 га.

Американская белая бабочка очень "любит" клен, шелковицу, бузину, грецкий орех, вишню, сливу, яблоню и другие плодовые культуры.

"Распространяется вредитель перелетами и за вегетационный период может преодолевать от 25 до 40 км. Гусеницы переносятся воздушными потоками, а способность их голодать в течение 2 недель приводит к тому, что они в поисках пищи могут перемещаться в различные районы, попав в транспортное средство, и, выжив, дают начало новым очагам", – рассказали в Госпотребслужбе.

Также жителям дали рекомендации о том, как справиться с нашествием белой бабочки:

Собрать и уничтожить гусениц и кладки яиц

Обрезать ветки с гнездами гусениц, а потом их сжечь

Очистить деревья от наслоения коры

Уничтожить растительные остатки

Перекопать участки вокруг дерева

Ловить бабочек можно с помощью феромоновых ловушек и ловчих поясов

Обработать инсектицидами и биопрепаратами в период возрождения гусениц

Обработать деревья и кусты против вредителей по голой кроне (конец зимы-начало весны)

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