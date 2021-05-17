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На Волині померла 1,5-річна дівчинка: лікар просто відмовилася її оглядати

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Волинська область, Понеділок 17 травня 2021 13:59
На Волині померла 1,5-річна дівчинка: лікар просто відмовилася її оглядати Колаж РБК-Україна: На Волині померла 1,5-річна дівчинка
Автор: Світлана Мащенко

На Волині померла півторарічна дівчинка, яку напередодні відмовилася оглядати сімейна лікарка. Маленької Юліани не стало в ніч на п'ятницю, 14 травня. Батьки у розпачі, адже лікарі винуватять у смерті доньки саме їх.

Про це повідомляє uagit.tv.

Дитину 2019 року з села Глухи привезли до лікарні у смт Старі Вижівці з дуже високою температурою. Маленька померла цієї ж ночі.

За словами мами дівчинки Катерини Курилюк, батьки зверталися за допомогою до сімейного лікаря, коли дитині стало зле.

Медик відмовилася приїхати оглянути Юліану, мотивувавши це тим, що вона, мовляв, "не повинна працювати цілодобово".

Тепер батьки у розпачі. Вони втратили дитину, а лікарі намагаються (зі слів матері) перекинути провинну в смерті доньки на них.

На Волині померла 1,5-річна дівчинка: лікар просто відмовилася її оглядати

Фото: На Волині померла маленька дівчинка (facebook.com/Старовижівщина)

"У Старій Вижівці (Волинська область), сімейний лікар відмовилась оглянути хвору дитину. Дівчинка 2019 року народження померла. Хто вбиває наших дітей? Такі лікарі чи медична реформа? Чи задоволені українці роботою сімейних лікарів?" - йдеться в дописі одного із користувачів Facebook.

Раніше ми писали, що в Києві дитина померла на процедурі в лікарні. У смерті малюка звинувачують лікарів, які тягнули з наданням хлопчику допомоги.

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