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На Волыни отец зверски избил своих пятерых детей: мать слышала, но убежала

Среда 07 октября 2020 12:55
На Волыни отец зверски избил своих пятерых детей: мать слышала, но убежала
На Волыни отец "воспитывал" детей насилием (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Изверг избил своих детей из-за того, что его жена убежала

На Волыни многодетный отец вернулся домой пьяным и избил своих детей. У мужчины пять детей, младшему из них - полтора года, старшему 9 лет. После скандала с супругой, мужчина начал жестоко избивать своих детей. В это время женщина сбежала.

В результате насилия один из сыновей оказался в реанимации, а девочка лежит в больнице с травмой головы. Об этом сообщается в сюжете СТБ.

Бабушка детей рассказала, что была в шоке, когда утром принесла малышам еду и увидела, в каком они состоянии. Сам мужчина не помнит событий прошлого вечера. Говорит, был пьяный и ничего не соображал.

Жена изверга Лидия Матвийчук рассказала, что муж ее бьет постоянно, но она всегда спасается бегством. На этот раз под горячую руку попали невинные дети. По словам малышей, папа бил их совком, не пожалел даже малышку, которой всего лишь полтора года.

Больше всего пострадал от избиений садиста-отца пятилетний Павлик. На ребенке нет и живого места. Медики были в шоке, когда увидели тело малыша. Сейчас мальчик в реанимации, у него сотрясение мозга, перелом ребер и многочисленные травмы и ушибы на теле.

Сам мужчина факт побоев своих детей не отрицает, сейчас его взяли под стражу.

Отмечается, что семья уже давно состоит на учете в соцслужбе. Мама совершенно не защищает своих детей и часто прикладывается к бутылке. Сейчас женщина осознала, какая беда произошла, но вот детей ей обратно никто не отдаст. Сейчас женщину готовят к лишению родительских прав.

Как мы писали ранее, в Киеве мужчина убил и поджег сына, выяснились скандальные подробности.

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