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Воины ВСУ десантировались на Донбассе без парашютов: захватывающее видео

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 13:52
Воины ВСУ десантировались на Донбассе без парашютов: захватывающее видео
ВСУ десантировались на Донбассе (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

ВСУ показали десантников в действии

ВСУ показали высадку десанта одной из бригад десантно-штурмовых войск с вертолета Ми-8. При этом использовался комплект бортового оборудования "Адаптер-М1". Об этом говорится на странице Операции объединенных сил.

Это оборудование - наиболее эффективно на местности, которая не дает возможности пилоту посадить вертолет, во время чрезвычайных ситуаций, или высадки на ограниченном участке (крыши зданий, частично заминирована территория).

Данный комплекс состоит из каната со специальными креплениями, с помощью которого десантники могут спускаться с вертолета. Также с помощью этого каната можно эвакуировать десантников и осуществлять безпарашутное десантирование на определенное расстояние.

ВСУ десантировались на Донбассе (видео: facebook.com/pressjfo.news)

Десантирование с использованием комплекта "Адаптер-М1" позволяет оперативно доставить бойцов к месту высадки.

Пользователи сети также прокомментировали видео ВСУ.

  • Спасибо! Гордимся! Удачи вам, воины!
  • Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!
  • Верим в воинов!

Ранее сообщалось о том, что ВСУ показали, как приходят на помощь воинам на Донбассе. При этом спасение украинских воинов - одна из главных задач в бою.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео ликвидации российского оккупанта, которое поразило сеть. Снайпер ВСУ ловко ликвидировал боевика-пулеметчика в зоне проведения ООС.

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