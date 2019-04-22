Воины ВСУ десантировались на Донбассе без парашютов: захватывающее видео

ВСУ десантировались на Донбассе (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

ВСУ показали десантников в действии

ВСУ показали высадку десанта одной из бригад десантно-штурмовых войск с вертолета Ми-8. При этом использовался комплект бортового оборудования "Адаптер-М1". Об этом говорится на странице Операции объединенных сил.

Это оборудование - наиболее эффективно на местности, которая не дает возможности пилоту посадить вертолет, во время чрезвычайных ситуаций, или высадки на ограниченном участке (крыши зданий, частично заминирована территория).

Данный комплекс состоит из каната со специальными креплениями, с помощью которого десантники могут спускаться с вертолета. Также с помощью этого каната можно эвакуировать десантников и осуществлять безпарашутное десантирование на определенное расстояние.

ВСУ десантировались на Донбассе (видео: facebook.com/pressjfo.news)

Десантирование с использованием комплекта "Адаптер-М1" позволяет оперативно доставить бойцов к месту высадки.

Пользователи сети также прокомментировали видео ВСУ.

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