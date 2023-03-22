Водій автобуса по-хамськи виволік із салону пасажира на інвалідному візку (відео)

У Кривому Розі водій автобуса вилаяв пасажира на інвалідному візку та по-хамськи висадив його з салону. Цей інцидент потрапив на відео.

Про це повідомив сам учасник конфлікту Юрій Понькін, місцевий активіст, депутат райради та очільник ГО "Рух без меж", на своїй сторінці у Facebook .

Деталі інциденту

Неприємна подія трапилась 19 березня. Під час посадки на зупинці "Ставки" водій автобуса №228 заявив, що пандус не працює й почав тягти візок всередину салону. Коли пасажир обурився, то водій повернувся до кабіни й відкинув пандус зі словами"де ти взявся".

А під час висадки Понькіна водій ще більше не міг стриматись у висловлюваннях. Він обурювався, що пасажир не поспішає покидати салон.

Цей момент потрапив на відео. Видно, що автобус зупинився більш як за метр від бордюру. Хоча законодавство вимагає від водія під’їжджати впритул до зупинки - не далі як за 5-10 сантиметрів від краю проїзної частини.

Спершу Понькін відмовлявся виїжджати з салону, бо пандус був під надто великим кутом, бо впирався об проїжджу частину замість тротуару. Втім водій невдоволено йому допоміг покинути салон автобуса.

На прохання представитись, водій назвав ім’я Травкін Буян Буянович.

"Хочеться плакати і вбивати. Весь день тремтять руки. Я 20 років на кріслі - ще ніколи мене не тягали мов ганчірку під акомпанемент мату", - прокоментував подію Понькін.

Інцидент трапився на маршруті № 228 (скриншот із відео)

Яка реакція суспільства

Ця подія не залишилась без уваги уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Він вимагає від міськради Кривого Рогу, обласної адміністрації та Держслужби з безпеки на транспорті провести перевірку та притягнути винних до відповідальності. Про це він повідомив у своєму Telegram каналі.

Також багато обурливих коментарів під постом Понькіна залишили містяни. Люди пишуть, що така поведінка водія огидна і що шкода, що інші не розуміють, як важко живеться людям, що змушені пересуватися на візку.

Дехто також зазначає, що такі інциденти непоодинокі у Кривому Розі.

Втім під відео з кадрами інциденту знайшлися й коментарі протилежного характеру. Один користувач написав, що це провокація і пасажир "сам винен у цій ситуації", бо почав її "розкручувати під прицілом камер".