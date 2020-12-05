Власти рассказали, каким будет следующий карантин в Украине: не похож на предыдущие

Каким будет карантин в Украине в 2021 году (коллаж: РБК-Украина)

Карантин выходного дня в Украине закончился и теперь места общественного питания, а также развлекательные учреждения снова готовы принимать посетителей. Однако если рост заболеваемости коронавирусом снова будет иметь большой суточный прирост, властям придется ввести новый карантин.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов исключает возможность введения карантина выходного дня повторно, однако отмечает, что новый карантин, который, по его мнению, придется вводить уже в новом году, будет существенно отличаться от тех методов препятствия распространению коронавирусу, которые в нашей стране применялись ранее. Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Олег Немчинов заявил, что новое ужесточение карантина будет сильно отличаться от предыдущих. Он добавил, что власти учли ошибки, сделанные во время первого "мартовского" карантина и разрабатывают новую систему ограничений.

Отвечая на вопрос о том, вернется ли Украина к карантину выходного дня, министр также уточнил новый порог суточной заболеваемости в стране для введения жестких ограничительных мер.

"Думаю, до конца года мы не вернемся к этому режиму, промежуточная цель сбить эту волну, которая начала увеличиваться в октябре, была локально достигнута. Сейчас осуществляются все мероприятия для того, чтобы в случае необходимости, если мы достигнем порога в 25 тыс. и больше заболеваний в день, перейти в январе к более жестким карантинным ограничениям, которые будут сильно отличаться как от карантина выходного дня и адаптивного карантина, так и от весеннего карантина, когда мы не понимали, с чем столкнулись", - рассказывает министр.

Немчинов уточнил, что "если специалисты в лице министра здравоохранения и главного санитарного врача будут видеть такие предложения (о введении карантина выходного дня в январе – ред.), будем их рассматривать".

Напомним, что ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, какие учреждения будут закрыты во время следующего карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Украине снова выздоровевших от коронавируса зарегистрировали больше, чем новых случаев COVID-19. За вчера от коронавируса выздоровели почти 15 тысяч украинцев.