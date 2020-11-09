Влада Никольченко: для нас важно снова почувствовать атмосферу соревнований высшего уровня

Фото: Влада Никольченко во время соревнований (facebook.com)

Спортсменка продолжает подготовку к домашнему чемпионату Европы

Одна из главных надежд сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко в интервью пресс-службе Европейского гимнастического союза рассказала о том, как удавалось сохранять мотивацию в условиях отсутствия соревновательной практики из-за коронавируса, а также поделилась ожиданиями от предстоящего домашнего чемпионата Европы.

По ее словам, отмена соревнований из-за пандемии COVID-19 тяжело была воспринята внутри национальной сборной.

"Психологически было очень тяжело. В момент, когда у нас забрали всё: все соревнования, всю нашу жизнь, всё резко остановилось, никаких выездов. Тренируемся, а для чего тренируемся? Мы готовились к соревнованиям, все шло своим чередом, и тут резко всего этого нет. Было тяжело. Затем втянулись, начали тренироваться, поехали летом на сборы, начали набирать выступательную форму, готовиться к соревнованиям. Слава Богу, удалось провести Кубок Дерюгиной. Ирине Ивановне (Дерюгиной - ред.) большое за это спасибо", - подчеркнула Никольченко.

Однако юная спортсменка не теряет мотивацию и продолжает подготовку к домашнему чемпионату Европы, который состоится в конце ноября во Дворце спорта.

"Мы все были мотивированы ближайшими соревнованиями, новыми целями. Сейчас уже постепенно начинаются турниры. Мы уже втянулись, и 2 чемпионата Украины уже прошли, и Кубок Дерюгиной. На данный момент мы усиленно готовимся к главному старту этого года - чемпионату Европы, который является началом нашего нового пути к Олимпиаде следующего года. Для нас очень важно снова почувствовать атмосферу соревнований высшего уровня", - добавила спортсменка.

Напомним, прошлый год для 17-летней украинки был более, чем успешный. На чемпионатах Европы и мира, которые проходили в Баку, Никольченко завоевала бронзовые награды в упражнениях с булавами, а на европейских играх в Минске украинка сумела сделать бронзовый дубль в дисциплинах с булавами и обручем.

36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоится с 26 по 29 ноября в киевском Дворце спорта и станет крупнейшим спортивным событием этого года. В столице Украины выступит 151 гимнастка из 27 стран-участниц, включая Украину. Всего будет разыграно 8 комплектов наград.