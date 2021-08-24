Влад Яма после ужина в киевском ресторане попал под капельницу (фото)

Влад Яма после ужина в ресторане Киева с семьей и старым другом едва не оказался в больнице уже на малой родине в Запорожье незадолго до участия в прямом эфире ко Дню Независимости.

Об этом знаменитый хореограф рассказал в своем Instagram в stories .

Все дело в том, что после приятного ужина в столичном заведении у Ямы уже ночью началась острая аллергическая реакция - произошел отек глаз и горла, очень осложнилось дыхание.

Влад Яма с женой и сыном встретился с другом и отправился в ресторан (фото: скрин instagram.com/stories/vladyama_official)

Танцовщик собирался даже сесть в авто и поехать в ночное время в больницу.

Позже у Ямы возникли проблемы из-за острой аллергической реакции (фото: скрин instagram.com/stories/vladyama_official)

В итоге жена Влада Лилиана позвонила медикам и вызвала "скорую помощь".

Прибывшие врачи диагностировали у хореографа отек Квинке. Это сильное проявление аллергической реакции, которое требует незамедлительной помощи специалистов. Недуг еще называют гигантской крапивницей или ангионевротическим отеком. Заболевание характеризуется отеком кожи, подкожной клетчатки, а так же слизистой оболочки различных органов и систем (дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной).

Яме поставили капельницу, ввели через нее адреналин и антигистаминные препараты.

Владу Яме оказали помощь медики "скорой" (фото: скрин instagram.com/stories/vladyama_official)

Как оказалось, такой отек произошел из-за меда в блюде, который в ресторане добавили вместо карамели, указанной в меню.

Как отметил Влад, в заведении принесли свои извинения и "пообещали сделать выводы".

"Хотя такая ошибка иногда может стоить жизни", - подчеркнул 39-летний танцовщик.

Своевременная помощь медиков дала положительный результат, состояние Влада улучшилось, и артист уже утром смог выйти в эфир, как и собирался.

Причина инцидента - ошибка в ресторане с продуктами в блюде (фото: скрин instagram.com/stories/vladyama_official)