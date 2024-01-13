Військовий віддав свою нирку доньці: у Львові виконали родинну пересадку (фото)

У Львові військовий став донором для своєї донечки. Родинну пересадку нирки успішно виконали трансплантологи.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку Першого медичного об'єднання Львова.

Коли дізнались про хворобу дівчинки

Про хворобу 11-річної Марічки з Харківської області батьки дізналися як тільки вона з’явилася на світ.

У неї виявили полікістоз нирок - це рідкісне спадкове захворювання, за якого у паренхімі нирок утворюється велика кількість кіст, що перешкоджають нормальному функціонуванню органу.

Батьки дівчинки роками стежили за станом дитини: здавали аналізи та проходили регулярні обстеження. Проте чотири роки тому стан дівчинки суттєво погіршився.

Відомо, що кісти все більше блокували роботу нирок, через що природний процес фільтрації крові та перетворення зайвої рідини на сечу порушувався. Тому в організмі накопичувалося все більше токсинів.

Зарадити стрімкому погіршенню стану дитини та розвитку ниркової недостатності могла лише трансплантація.

У Львові батько став донором для доньки (фото: facebook.com/1tmolviv)

Як батько став донором

Батьки прагнули зробити все можливе, аби врятувати донечку, у тому числі і віддати власний здоровий орган. Тому донором для Марічки зголосився стати її тато-військовий.

Рятівну операцію виконала команда спеціалістів нашого відділення трансплантології. На щастя, все минуло добре.

Через тиждень після втручання сім’я повернулася додому. На прощання дівчинка підготувала для своїх лікарів-рятівників малюнки з подякою.

У Львові батько став донором для доньки (фото: facebook.com/1tmolviv)