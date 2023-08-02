Військові показали, як працює антидронова система, яку їм доправив Дніпро

Дніпро продовжує забезпечувати бійців на фронті необхідним. Нещодавно оборонці отримали черговий такий пристрій, що здатен зупиняти майже всі види ворожих безпілотників у радіусі до понад 1,5 км.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що багато замовлень від військових на придбання необхідної техніки надходить до нього особисто. Заявка на такий антидроновий щит була однією з таких.

"Дніпро як територіальна громада дуже опікується питаннями придбання дронів. За офіційними даними "Прозорро", ми на першому місці в країні - витратили на придбання дронів 268 млн грн. І далі ми це продовжуватимемо - працюватимемо не тільки у напрямі дроновому, а й антидроновому", - сказав Філатов.

Антидронова система важить лише півтора кілограма і здатна працювати як у сильний мороз, так і у сильну спеку.

"Отакі девайси, це український виробник, до речі, не китайський. Добре, що підтримуємо вітчизняного виробника. Плюс, це дуже потужний антидроновий засіб. Ми такий вже застосовуємо. Воно вирубає зв’язок між пультом і між дроном. Втрачається керування. І все - пілот втрачає дрон", - розповідає командир другої стрілецької роти одного з батальйонів Віталій з позивним "Козак".