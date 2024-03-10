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На війні загинув майор ПС ЗСУ. У пілота-винищувача залишився маленький син

Неділя 10 березня 2024 20:22
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На війні загинув майор ПС ЗСУ. У пілота-винищувача залишився маленький син Пілот виконував завдання у Донецькій області (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Під час бойового завдання загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко - майор Повітряних сил Збройних Сил України. У військового залишилися дружина, маленький син, батьки та брат.

Що відомо про пілота, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Facebook-сторінки української скаутської організації "Самбірський Пласт" та її представника Юрія Юзича.

Що відомо про загибель майора

"У небі над Донеччиною загинув пілот-винищувач майор Андрій Ткаченко. Один із кращих вихованців Пласту. З юнацтва належав до гуртка "Орлани" 61-го куреня в Самбірському Пласту", - повідомив Юзич.

Майор загинув 8 березня 2024 року, виконуючи чергове бойове завдання.

"У смутку залишилися батьки, старший брат Віталій, дружина Леся і її батьки Євгеній та Галина Гудими, шестирічний син Марко та вся велика родина", - розповіли представники "Пласту".

Ткаченка поховають в Івано-Франківську, де він жив зі своєю родиною. Дату та час у "Пласті" повідомлять пізніше.

На зображенні може бути: 1 особа

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На війні загинув майор Повітряних Сил (фото: facebook.com/PlastSambir)

Чим відомий пілот-винищувач

У 2008 році Ткаченко, який до цього здобув ступінь пластуна-розвідувача, вступив до Національного Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, який успішно закінчив у 2012 році.

Ще у 2009 році він здійснив перші самостійні вильоти на Л-39, стрибав із парашутом. Потім Ткаченко пройшов військову службу у Харкові, а після почав виконувати бойові завдання у 2014 році, під час АТО та ООС.

"Після повномасштабного збройного вторгнення московського війська в Україну місцем виконання бойових завдань для Андрія, як пілота-винищувача, став схід і південь країни", - повідомив Юзич.

"Вічна пам’ять і слава Герою, пластунові-військовику Андрію Ткаченку, який віддав життя в обороні України", - додали у "Пласті".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що на війні загинув відомий журналіст, який пішов на фронт добровольцем.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що бійці Третьої штурмової зачитали вірш Шевченка просто на позиціях.

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