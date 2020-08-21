Виталий Козловский рассказал о первом интиме: это было в 7 лет

Виталий Козловский поделился откровениями (фото: facebook.com.vitaliy kozlovskiy3)

Украинский певец откровенно рассказал о своей первой близости

Украинский певец Виталий Козловский решил рассказать украинцам о том, когда у него был первый интим. По словам артиста, єто случилось в 7 лет, партнерша была старше его на три года. Об этом исполнитель рассказал в программе "Ж F*CKTOR", которая выходит на YouTube.

"У меня была подружка детства, с которой мы росли вместе. Мне было 7 лет – она на 3 года старше. В один прекрасный день мы встретились, погуляли, пообщались и поняли, что нужно идти домой и "поимпровизировать". Она включила видеомагнитофон и мы смотрели, как дядя с тетей занимались сексом. И после этого началась практика. Она просто сказала: "Ну давай!". И все произошло", – сказал певец.

Козловский также поделился, что потом это происходило еще несколько раз.

"Это происходило с какой-то там периодичностью. Это была для нас игра. У нас были разные ролевые игры. Иногда это происходило, когда родители были дома, в любой момент они могли зайти в комнату", – подытожил певец.

Отметим, что в программе телеведущий Владимир Остапчук, певец Виталий Козловский и ведущий Люкс ФМ Женя Фешак и Слава Демин обсуждали тему секса по дружбе. Козловский сообщил, что у него никогда не было интима с фанатками.

Козловский рассказал о сексе в 7 лет

Как мы ранее писали, Виталий Козловский намерен жениться после карантина.