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В Винницкой области на похоронах погибшего бойца священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ (видео)

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Вінницька область, Четверг 28 июля 2022 20:08
В Винницкой области на похоронах погибшего бойца священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ (видео) Священники подрались на похоронах погибшего бойца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Яланец Томашпольской общины Винницкой области священник Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) избил крестом священника Православной церкви Украины (ПЦУ).

Инцидент произошел 22 июля во время траурной церемонии прощания с бойцом ВСУ Александром Зенивым, который погиб возле Николаева. Видео в Facebook опубликовал местный активист Сергей Тимков.

На ролике видно, как во время выступления настоятеля Томашпольской религиозной общины ПЦУ настоятель храмов УПЦ МП в селах Яланец и Нетребовка попытался избить его металлическим крестом.

"Московский поп во время речи настоятеля ПЦУ отца Михаила проявил агрессию, нанес легкие телесные повреждения, сорвал крест с настоятеля и пытался использовать свой крест, как орудие для побоев. По моему мнению - это переходит все возможные и невозможные пределы наглости", - написал Тимков.

В частности, священник ПЦУ обратил внимание на то, что Путин развязал войну в Украине под призывом защиты верующих Московского патриархата. Также он призвал людей отказаться от конфессии, которая имеет общность с РФ и упрекнул, чтобы погибшего не назвали "Александром".

После этого священник УМП МП нанес ему несколько ударов крестом. Отметим, что схватку прекратили военные. К тому же нападавший разорвал нагрудный крест священника ПЦУ.

В Винницкой области на похоронах погибшего бойца священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ (видео)В Винницкой области на похоронах военного священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ (скрин с видео)

Впоследствии сайт Vinbazar со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области сообщил, что священник ПЦУ обратился в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 УКУ ("Умышленное легкое телесное повреждение"). Потерпевшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе российскими паспортами стоят священники УПЦ МП.

Также мы писали, что российская православная церковь "аннексировала" крымские епархии УПЦ МП.

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