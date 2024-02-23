"Він збирався залишитися". Батько американського добровольця, який загинув в Україні, розповів про сина-героя

На війні в Україні загинув 24-річний доброволець з США Далтон Медлін. Його батько не може досі забрати його тіло з Донецької області, бо росіяни його замінували.

Історія Далтона Медліна

В липні 2022 року Далтон вирушив на війну добровольцем, не маючи в Україні жодних знайомих, рідних чи друзів. Однак, ознайомившись ближче з країною та її жителями, він спланував залишитися проживати в Україні після завершення конфлікту.

Зараз його батько, Уоррен Медлін, мріє відвідати місце загибелі сина. Він продовжує підтримувати справу Далтона, спілкуючись з американцями і пояснюючи необхідність перемоги України, а також важливість американської допомоги Києву.

Уродженець міста Шерман у штаті Техас Далтон мав досвід служби піхотинцем в армії США у 2017- 2021 роках.

Далтон був дуже скоромним, але в цей час сильним.

Він викликався добровольцем, коли до цього закликав президент України. Він хотів допомагати людям. За його словами, він хотів бути частиною чогось великого. І коли він приїхав до України, закохався в неї та її простих та скоромних людей.

Спочатку він був в Іноземному легіоні. А потім була створена група добровольців, яка складається переважно з американців. Тож у вересні він приєднався до цієї групи (підрозділу "Chosen Company", який складається з інтернаціональних добровольців, що воюють у складі 59-ї бригади Збройних сил України, - ред.) і загинув у вересні 2023 року. Йому було всього 24 роки.

"Він розповідав, що це прекрасне місце. І люди чудові - скромні та віддані. І він просто їх полюбив. Він збирався залишитися там... Після війни збирався залишитися в Україні. Адже всі були об’єднані. Українці - єдині разом, без політики чи расистських речей. Усі єдині. Усі разом", - розповідає про сина батько - Уоррен Медлін.

Добровольця вбили росіяни на Донбасі, коли він поранений, а потім хизувалися в своїх ЗМІ його вбивством...

"Він був поранений. І коли він лежав там, борючись за своє життя, росіяни прийшли і вистрелили йому в голову. Так. Ось із якими людьми ви маєте справу", - розказав Уоррен Медлін.

Росіяни вбили Далтона (Скриншот)

Офіційно Далтон вважається зниклим безвісти, бо його тіло не вдалося забрати, адже його замінували росіяни.

"Вони вбили мого сина. Мій син був героєм. Він бився не за себе. Він боровся за справу, він боровся за людей, яких любив. І попри те, що це надзвичайно боляче, я надзвичайно, надзвичайно пишаюся. Він герой не тільки для мене, він герой для українського народу. Він герой для людей, які воювали разом із ним", - резюмував батько.