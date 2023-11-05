Відомого журналіста застрелили під час прямого ефіру (фото)

На Філіппінах жорстоко вбили відомого журналіста. Чоловіка, який проводив прямий ефір на радіо, застрелили.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Independent .

Жорстоке вбивство у прямому ефірі - що відомо

5 листопада у провінції Філіппін, на Західному Місамісі, двоє чоловіків увірвалися до будинку радіоведучого - 57-річного Хуана Джумалона, який у той час проводив прямий ефір.

Журналіст, відомий як діджей Джонні Вокер, зробив у себе вдома офіс та прямо звідти виходив в ефіри на радіостанції Gold FM 94.

Журналіст був відомим на Філіппінах (фото: twitter.com/altermidy)

Один з чоловіків дістав зброю та вистрілив у журналіста, після чого нападники втекли. Перед цим один з чоловіків зірвав з тіла радіоведучого намисто. Усе це відбувалося у прямому ефірі. Родичі Джумалона одразу відвезли його до лікарні, але той загинув від отриманого поранення.

Що відомо про нападників

У поліції вважають, що чоловіки могли знати, як живе журналіст, або ж планували вбивство заздалегідь. Вони відчинили залізні ворота та увірвалися до радіостанції, вдома у загиблого.

Один з чоловіків стріляв у ведучого, поки інший стояв осторонь та стежив, аби ніхто не зайшов.

Усе відбувалося у прямому ефірі (скріншот)

Також правоохоронці дізналися, що чоловіки, які увірвалися до будинку журналіста, казали іншим людям, які там перебували, що вони мають увійти до приміщення, де розташовано радіостанцію. Вони нібито мали оголосити "щось важливе".