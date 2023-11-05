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Известного журналиста застрелили во время прямого эфира (фото)

Воскресенье 05 ноября 2023 19:42
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Известного журналиста застрелили во время прямого эфира (фото) Все произошло в прямом эфире (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

На Филиппинах жестоко убили известного журналиста. Мужчину, который проводил прямой эфир на радио, застрелили.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Independent.

Жестокое убийство в прямом эфире - что известно

5 ноября в провинции Филиппин, на Западном Миссамисе, двое мужчин ворвались в дом радиоведущего - 57-летнего Хуана Джумалона, проводившего в то время прямой эфир.

Журналист, известный как диджей Джонни Уокер, сделал у себя дома офис и выходил прямо оттуда в эфиры на радиостанции Gold FM 94.

ImageЖурналист был известен на Филиппинах (фото: twitter.com/altermidy)

Один из мужчин достал оружие и выстрелил в журналиста, после чего нападавшие скрылись. Перед этим один из мужчин сорвал с тела радиоведущего ожерелье. Все это происходило в прямом эфире. Родственники Джумалона сразу же отвезли его в больницу, но тот погиб от полученного ранения.

Что известно о нападающих

В полиции считают, что мужчины могли знать, как живет журналист, или же планировали убийство заранее. Они открыли железные ворота и ворвались на радиостанцию, в дом погибшего.

Один из мужчин стрелял в ведущего, пока другой стоял в стороне и следил, чтобы никто не вошел.

Известного журналиста застрелили во время прямого эфира (фото)Все происходило в прямом эфире (скриншот)

Также правоохранители узнали, что мужчины, которые ворвались в дом журналиста, говорили другим находившимся там людям, что они должны войти в помещение, где расположена радиостанция. Они якобы должны были объявить "нечто важное".

Президент Филиппин уже осудил жестокое убийство. А мировые СМИ осветляют событие и акцентируют на том, что подобных инцидентов становится все больше.

Напомним, ранее стало известно, чтона войне с Россией погиб известный журналист .

Также мы рассказывали, что в Одессе умер военный, которого зверски избили неделю назад .

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