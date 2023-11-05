Известного журналиста застрелили во время прямого эфира (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Independent .

Жестокое убийство в прямом эфире - что известно

5 ноября в провинции Филиппин, на Западном Миссамисе, двое мужчин ворвались в дом радиоведущего - 57-летнего Хуана Джумалона, проводившего в то время прямой эфир.

Журналист, известный как диджей Джонни Уокер, сделал у себя дома офис и выходил прямо оттуда в эфиры на радиостанции Gold FM 94.

Журналист был известен на Филиппинах (фото: twitter.com/altermidy)

Один из мужчин достал оружие и выстрелил в журналиста, после чего нападавшие скрылись. Перед этим один из мужчин сорвал с тела радиоведущего ожерелье. Все это происходило в прямом эфире. Родственники Джумалона сразу же отвезли его в больницу, но тот погиб от полученного ранения.

Что известно о нападающих

В полиции считают, что мужчины могли знать, как живет журналист, или же планировали убийство заранее. Они открыли железные ворота и ворвались на радиостанцию, в дом погибшего.

Один из мужчин стрелял в ведущего, пока другой стоял в стороне и следил, чтобы никто не вошел.

Все происходило в прямом эфире (скриншот)

Также правоохранители узнали, что мужчины, которые ворвались в дом журналиста, говорили другим находившимся там людям, что они должны войти в помещение, где расположена радиостанция. Они якобы должны были объявить "нечто важное".