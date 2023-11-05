Известного журналиста застрелили во время прямого эфира (фото)
На Филиппинах жестоко убили известного журналиста. Мужчину, который проводил прямой эфир на радио, застрелили.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Independent.
Жестокое убийство в прямом эфире - что известно
5 ноября в провинции Филиппин, на Западном Миссамисе, двое мужчин ворвались в дом радиоведущего - 57-летнего Хуана Джумалона, проводившего в то время прямой эфир.
Журналист, известный как диджей Джонни Уокер, сделал у себя дома офис и выходил прямо оттуда в эфиры на радиостанции Gold FM 94.
Журналист был известен на Филиппинах (фото: twitter.com/altermidy)
Один из мужчин достал оружие и выстрелил в журналиста, после чего нападавшие скрылись. Перед этим один из мужчин сорвал с тела радиоведущего ожерелье. Все это происходило в прямом эфире. Родственники Джумалона сразу же отвезли его в больницу, но тот погиб от полученного ранения.
Что известно о нападающих
В полиции считают, что мужчины могли знать, как живет журналист, или же планировали убийство заранее. Они открыли железные ворота и ворвались на радиостанцию, в дом погибшего.
Один из мужчин стрелял в ведущего, пока другой стоял в стороне и следил, чтобы никто не вошел.
Все происходило в прямом эфире (скриншот)
Также правоохранители узнали, что мужчины, которые ворвались в дом журналиста, говорили другим находившимся там людям, что они должны войти в помещение, где расположена радиостанция. Они якобы должны были объявить "нечто важное".
Президент Филиппин уже осудил жестокое убийство. А мировые СМИ осветляют событие и акцентируют на том, что подобных инцидентов становится все больше.
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